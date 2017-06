Pumas tiene nuevo capitán de cara al AP2017

Foto: Imago7

La salida de íconos como Alejandro palacios y Darío Verón entre otros, dejaron grandes huecos en la plantilla de Juan francisco Palencia, mismos que se han ido cubriendo después del Draft en Cancún el pasado mes de mayo.

Pero sin duda alguna uno de los puestos más importantes es el de capitán, mismo que de ahora en adelante será tomado por Gerardo Alcoba, el defensa que ha defendido la camiseta universitaria durante los últimos 2 años.

"Es una responsabilidad que me ha tocado en otros equipos en los que he jugado. Es uno el que lleva el gafete de capitán, pero a mí me gusta apoyarme en mis compañeros de mayor experiencia, que me colaboren, que me ayuden. Voy a tener mis errores, pero me siento capacitado y me gusta poder ayudar a los jóvenes", comentó el uruguayo en entrevista para Fox Sports.

Por ahora los universitarios comenzaron su pretemporada en la playa de Acapulco donde ya se incorporaron algunos de sus nuevos integrantes; entre ellos Abraham Gonzales que pudo llegar a un acuerdo con la institución por un año más, David Cabrera quién regreso después de un año cedido a Morelia, Joffre Gerrón, ex futbolista de la maquina celeste quien ha estado en inactividad durante seis meses, Nestor Calderón, quien fuera campeón con las chivas en el torneo anterior y el joven Rodrigo Gonzales, defensa central que llega desde Venados del Mérida con formación en América.

Los jugadores que faltan por integrarse al plantel son el delantero Nicolas Castillo que llegará el próximo 26 de junio, Mauro Formica quién se integrará el 2 de julio y Jesús Gallardo quién se encuentra en concentración con la selección mexicana rumbo a la Copa Oro.