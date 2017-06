Formica y Guerrón, de celestes a auriazules

Foto: Cortesía

Hablamos de Joffre Guerrón quien estuvo los últimos 6 meses inactivo con los cementeros y Mauro Formica, quien tuvo un paso imperceptible durante dos años con la máquina (del 2013 al 2015).

El ecuatoriano, ya ha dado de que hablar, tanto por sus virtudes como delantero en la pretemporada felina como por sus descuidos en redes sociales, y es que a pocos días de iniciar la el Apertura 2017, Guerrón difundió una fotografía portando lo que sería un prototipo del posible jersey para la nueva temporada, mismo que minutos después eliminó.

Por otro lado, el argentino Mauro formica aún no se integra a la concentración auriazul y ya ha dejado titulares en la prensa. Hace unos días se comentaba que posiblemente el ex delantero de los Newell’s Old Boys no quisiera dejar Argentina y a su actual equipo, situación que enseguida desmintió y aclaró, al explicar a un diario mexicano que está muy ansioso de llegar a uno de los más grandes equipos del balompié mexicano. Su arribo a Pumas se tiene estimado para el próximo 2 de julio.

“No lo pensé. Aquí estábamos en pleno torneo y es una chance muy importante para seguir creciendo como futbolista. Pumas es un equipo que tiene mucha historia, por eso es un desafío importante para mi vida, para mi carrera y hay que tomarlo como tal. Es un club serio donde sé lo que es, la historia y afición que tiene y eso me tiene contento por llegar a un club grande como Pumas”, reconoció el atacante al diario Record.

No son los primeros jugadores que han llegado a reforzar a los felinos provenientes de Cruz Azul, muchos otros han cumplido con las expectativas con la que fueron convocados al primer equipo de los del pedregal.

Uno de ellos, Pablo Barrera, quien, aunque ya había estado con los universitarios, defendió a la maquina desde el año 2012 hasta el 2014. Actualmente con todo y su lesión, ha sido pieza fundamental y un pilar importante en el cuadro del estratega Paco Palencia.

Este último, “El gatillero”, también portó la playera cruzazulina. Sin lugar a duda, al llegar a Pumas dejó un legado difícil de borrar con sus dos campeonatos, razón por la cual ahora está al mando de la escuadra azul y oro.

Gran cantidad de jugadores han desfilado con la playera celeste y la auriazul, dejando huella y escribiendo la historia en su equipo, otros más, pasando sin pena ni gloria por ambas escuadras capitalinas.

Esperemos que estos dos nuevos refuerzos sigan dando de qué hablar, pero ahora, en beneficio de su plantel, con jugadas magníficas y gran aportación al equipo de la Universidad.