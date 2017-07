Abraham González: "No hay presión en Pumas"

Google Plus

Foto: Gabriel Sánchez

A pesar de no tener los resultados que esperaban en pretemporada, González cree que el equipo llega bien, con confianza pues es un nuevo torneo y es otra oportunidad de demostrar de qué son capaces. Además, el mediocampista auriazul piensa que los goles en contra no serán un problema y comentó: “No estamos preocupados, recibimos muchos goles, pero no todo es culpa de la defensa. Todos debemos ayudar. Hemos trabajado mucho este aspecto”.

Al cuestionarle sobre la delantera del equipo, Abraham bromeó diciendo que si no hay nadie que meta goles, él será el encargado. Asimismo considera que tampoco hay problemas en esa pare de la cancha pues dijo que Nicolás Castillo, el delantero chileno, lo ve muy bien, con bastantes ganas de estar en el campo. Sobre Mauro Formica, uno de los refuerzos para esta temporada, Abraham declaró “Todavía no entrena con nosotros. No soy doctor, pero creo que todavía le queda un poco por recuperarse”.

Acerca de la cantera, Abraham comentó que muchos jugadores jóvenes se han incorporado al primer equipo y todos tienen las mismas ganas de querer jugar. Además mencionó, como recomendación a esos nuevos jugadores, que jamás pierdan la ilusión pues mantenerse en primera división no es fácil y pasaran por buenos y malos momentos. Con esto, González también se dio tiempo para hablar sobre Luis Quintana, el jugador que suplirá a Darío Verón en la defensa: “Es un jugador que me gusta mucho, debe tener minutos. Tiene una calidad increíble, es muy completo. Con confianza suplirá muy bien a Verón”.

Sobre el partido del domingo, que será el primero de este nuevo torneo, Gonzáles cree que Pachuca es favorito pues aunque tienen algunas bajas, por estar en la selección mexicana que juega la Copa Oro, sigue siendo un equipo dinámico y bastante complicado.

Abraham también mencionó que no se ha hablado de un número en específico de puntos para este Apertura 2017 pero a él le gustaría que se lograran 27 unidades, como en el primer torneo que vivió con los felinos. Además comentó: “No hay presión y cada semana es una revancha. Queremos ser el equipo fuerte local que fuimos el primer torneo”. Asimismo opinó que no quiere ser sólo un jugador más del plantel, y aunque ya está listo para ser emblema del club, quien decide, es la afición.

“Me sorprendió para bien. Está muy igualada y en Europa no pasa eso… cualquiera puede entrar a playoffs. Es muy bueno para que la liga vaya más allá” fueron las palabras del jugador español al pedir su opinión sobre el futbol mexicano. Pero también habló del polémico grito en los estadios y dijo: “No soy partidario de insultos. Pero no nos afecta. Es feo que la gente insulte, se viene a un estadio a disfrutar. Pero (el grito) no nos quita el sueño. Es un aspecto difícil de controlar, debe estar en la consciencia de cada uno”.