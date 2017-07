Google Plus

David Cabrera: "Siempre existe la presión en un equipo como Pumas" (Foto | Guillermo García | Claro Sports)

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México están viviendo una etapa de renovación, la cual ha significado la salida de varios jugadores, algunos incluso considerados símbolos, la llegada de elementos que hacen ilusionar a la afición y la consolidación de ciertos elementos que cuentan con méritos suficientes para consolidarse, como es el caso de David Cabrera, quien regresa a "casa" tras haber pasado un año en Morelia.

Para David, volver a Pumas es una oportunidad que no piensa desperdiciar y buscará que lo resultados se le den de mejor manera en comparación a su primera etapa: "Es una revancha, una cuenta pendiente que tengo, al principio de mi carrera lo hice bien después tuve tropiezos, es una oportunidad que no pienso desaprovechar, debo poner de mi parte para que se me den los resultados”.

El jugar en un equipo como el del Pedregal es una gran responsabilidad por lo que David buscará agradecer a la confianza brindada por la institución: "Es una gran responsabilidad, estoy agradecido con la parte directiva, con el presidente, con todo el club, es mi casa voy a querer estar aquí mucho tiempo, regresarle algo de las cosas de las que me han dado", comentó.

El Club Universidad Nacional siempre se ha caracterizado por contar con símbolos dentro del plantel. Para David actualmente el equipo cuenta con algunos y el se dice comprometido a luchar por unirse a esa selecta lista: "Queremos marcar una época como lo hicieron ellos en su momento, son ciclos de renovar plantilla, que se busquen los nuevos referentes como Gerardo (Alcoba), Abraham (González), Nicolas (Castillo) y Bryan (Rabello) que tienen peso específico en el equipo, es importante que jalemos juntos. Ser referente es un objetivo que tengo pero vamos poco a poco”.

Para el casaca número 7, en equipos como Pumas siempre existirá presión por estar en los primeros planos, para lo cual tener una sana y alta competencia interna siempre será importante: "Siempre existe la presión en un equipo como Pumas y cómo dije, el hecho de que llegue gente a reforzar el equipo es totalmente lógico, siempre se busca que el equipo sea el beneficiado y nosotros como gente de casa debemos competir para que no se les haga tan fácil estar acá y que un canterano pueda ser el titular", comentó.

Por último, David habló sobre la llegada de Gastón Silva asegurando que el uruguayo llegara para aportar toda su experiencia al servicio del equipo: "Seguramente Gastón llegará a aportar, es joven pero tiene mucha experiencia. Creo que se va a adaptar bien, el equipo es un grupo bondadoso y recibe muy bien a la gente de afuera", finalizó.