Atlas vs Pumas en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Atlas vs Pumas en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Jalisco. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto de VAVEL.

El encuentro se realizará en el Estadio Jalisco, donde el conjunto felino buscará terminar con la maldición de no ganar en este inmueble, mientras que el equipo local peleará por aumentar su racha positiva en este torneo.

Atentos a: Nicolás Castillo.- El delantero chileno anotó uno de los mejores goles de la jornada anterior, y será un peligro para la zaga defensiva del Atlas, deberán caer muchos balones al área para que éste jugador los aproveche y gracias a su enorme capacidad de definición contribuya a la causa universitaria.

Atentos a: Matías Alustiza.- Él mismo declaró que volverá a pelear por el campeonato de goleo, por lo que tendrá que contribuir a ésta causa siendo pieza fundamental en el ataque rojinegro y su olfato goleador que siempre lo ha caracterizado será importante en éste encuentro contra Pumas.

Por otro lado, el atacante del Atlas, Matías Alustiza, buscará tracender en el presente torneo: "Tuve varios torneos en donde me quede a un gol de ser campeón goleador, pero tranquilo por esa situación. Disfrutar el momento y si llegan los goles serán bienvenidos, pero no tengo esa presión porque después a lo largo del torneo se puede complicar y como lo dije el torneo anterior, si se daba, bienvenido sea para mí y para el equipo".

Durante la semana, el mediocampista universitario, David Cabrera, aseguró que volver a Pumas es una oportunidad que no piensa desperdiciar y buscará que lo resultados se le den de mejor manera en comparación a su primera etapa: "Es una revancha, una cuenta pendiente que tengo, al principio de mi carrera lo hice bien después tuve tropiezos, es una oportunidad que no pienso desaprovechar, debo poner de mi parte para que se me den los resultados”.

En los últimos torneos, el conjunto unamita ha sacado empates y perdido los encuentros en en el Jalísco, por lo que buscarán revertir los papeles anteriores en este encuentro.

En los antecedentes históricos, los felinos no le ganan al Atlas desde el Clausura 2004, cuando se enfrentaron en liguilla y los auriazules ganaron 1-2.

Por otro lado, el Atlas llega de golear de visita al León de Torrente, quien no supo reaccionar ante el poderío demostrado por el Profesor Guadalupe Cruz en el juego. Con esto, la motivación aumenta para los rojinegros, pensando en el futuro de la institución.

Luego del triunfo ante Pachuca en Ciudad Universitaria, los Pumas buscarán romper una maldición en tierras jaliscienses para comenzar a sumar unidades y cumplir con el objetivo primordial de este certamen: calificar a la siguiente ronda en los primeros lugares.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlas vs Pumas UNAM en vivo, correspondiente a la 2ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Jalisco partir de las 21:00 horas.