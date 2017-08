Pumas buscara dar un golpe de autoridad, asegura Alcoba

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México encararán este fin de semana el duelo más esperado por su fiel fanaticada, pues el coloso de Santa Ursula será sede de una nueva edición del clásico capitalino, el cual enfrente a los universitarios contra su acérrimo rival, las Águilas del América.

Este jueves, Gerardo Alcoba hablo ante los medios de comunicación presentes sobre diferentes temas, siendo sin duda el duelo ante los "azulcremas" el tema central y por ende el más importante. Para el central, enfrentar este tipo de partidos siempre será una situación agradable pues de ganar se da un golpe sobre la mesa : "Siempre enfrentarlos es muy bonito. Podemos dar el golpe de autoridad de visita que sería genial, pero también estoy consciente de contra quién jugamos, por lo que tenemos que hacer un buen juego”.

A pesar de relativamente contar con poco tiempo en la institución, Gerardo sabe de la importancia del duelo, además de reconocer que jugar ante las águilas en su casa siempre deja un sabor especial: "Los clásicos son partidos que dejan huella para bien y para mal. Es el partido que más gusta, contra el América en el Azteca, por qué tiene un sabor especial. Nuestra afición siempre está con nosotros, se nota desde que salimos a calentar", aseguró.

Alcoba hizo una llamada a la afición para mantener la pasión sentir del terreno de juego y así evitar que la violencia se haga presente en las tribunas, un escenario que lastimosamente se ha presentado en diversas ocasiones: "Es solo un juego de futbol, he visto muchos actos de violencia en las jornadas anteriores, por favor que regresen las familias, que sea un clásico sano. Afuera somos rivales, afuera nos saludamos todos. Será un lindo especuló para que la gente lo disfrute".

Por último, el casaca número 3 de los "auriazules" pidió darle la vuelta al tema de Gastón Silva pues asegura que son temas que den ser manejados por la directiva: "No es un tema que me corresponde. No voy a hablar porque no conozco del mismo. Al final, la decisión que él llegue a tomar será la que mejor le corresponda”, finalizó.