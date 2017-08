Juan Francisco Palencia: "Contrarrestamos bastante bien al rival"

Google Plus

(Foto: PumasMX)

Los Pumas de la UNAM derrotaron por dos goles a cero a Lobos BUAP en el Estadio Olímpico Universitario. Un resultado importante en la búsqueda por calificar a la Liguilla del torneo Apertura 2017, y pelear por el título del fútbol mexicano.

En conferencia de prensa, el técnico auriazul, Juan Francisco Palencia, habló acerca de su victoria en casa: "contrarrestamos bastante bien a Lobos, trabajamos muy bien el partido y el premio nos llegó. Estoy muy contento, sobre todo por los chicos, que se lo merecían”, dijo el líder unamita en el inmueble México 68.

Sobre el accionar de su equipo en el duelo de hoy, Palencia comentó: "Nico es el que culmina las jugadas, pero creo que nadie menciona que no jugó Gerardo, que es un referente, y los chicos de la defensa, portero y cuatro de atrás, más un contención son canteranos; también le debemos dar mucho mérito a eso".

"La directiva me respalda y yo estoy al servicio de ellos"

Para finalizar, el técnico del cuadro felino agregó que ante las quejas de los aficionados, el cuenta con el apoyo de la directiva y su equipo para continuar en el banquillo universitario: "Me siento respaldado por cómo trabajan, los resultados no se dan, pero ante América y Atlas me sentí muy apoyado".

Los Pumas ya piensan en el siguiente rival, los Tigres de la UANL, quienes han sido un dolor de cabeza para el cuadro de Universidad durante los últimos torneos.