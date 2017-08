Previa Pumas - Monarcas: duelo de oxigeno

El inicio de esta jornada indica que se ha cumplido un tercio del torneo mexicano. Tanto para Pumas, como para Monarcas, la producción de puntos no ha sido la esperada pues ninguna escuadra presenta ni la mitad de los 15 puntos que se han disputado hasta ahora.

C.U. debe ser fortaleza

Con tan sólo 6 unidades en el torneo, producto de dos victorias y tres derrotas, los universitarios ocupan la octava posición de la tabla general. De los 5 partidos disputados 3 fueron de visitante, y los restantes en casa; con esto, hay una clara tendencia que acompaña a Palencia desde que hizo técnico de los auriazules: Ciudad Universitaria es el arma más fuerte de Pumas. Contra Lobos BUAP y Pachuca, en casa, los felinos de Juan Francisco han obtenido sus 6 unidades. De visita, se perdió contra América y Atlas con marcador de dos goles por uno; y la semana pasada se perdió contra Tigres, en Nuevo León, dos goles por cero.

Por el resurgir de la monarquía

Monarcas, junto a Santos y Chivas es uno de los tres equipos que no saben lo que es una victoria en este nuevo torneo. Con apenas tres unidades, el equipo michoacano se ubica en la posición 16 de la tabla general producto de 3 empates y dos derrotas. Puebla, Santos y Monterrey son las escuadras con las que ésta Monarcas ha podido rescatar unidades. Aunque su posición en la tabla de conscientes no significa ningún riesgo, el equipo comandado por Roberto Hernández debe sumar todas las unidades posibles para no pensar en una cercana lucha por no perder la categoría.

Nicolás Castillo

Al igual que el torneo pasado, el chileno Castillo ha levantado la mano para ser el jugador más peligroso de la escuadra auriazul. De los 5 partidos que se han jugado, Nicolás ha estado dentro del campo todos los minutos posibles. Además, ha anotado 4 goles, contra: Pachuca, América y Lobos (2). Con esto, se encuentra a sólo un tanto de ser líder de goleo del torneo. Por estas razones, Nicolás Castillo es el hombre al que se debe seguir hoy.

Raúl Ruidíaz

El delantero de Monarcas, y vigente campeón de goleo en México, es el hombre a considerar por parte de los Michoacanos. Aunque el peruano sólo ha visto acción en 4 de los 5 partidos del torneo y sólo lleva un gol anotado, se sabe que su calidad es una preocupación para cualquier defensa en el país. En la derrota de su equipo contra Pachuca, él hizo la anotación que dejó el marcador de dos goles por uno para los tuzos.

Posibles alineaciones: