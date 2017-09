Sergio Egea: "Ganar hoy era sumamente importante"

Google Plus

Foto: Gabriel Sánchez

"Seguimos con vida en la Copa, le hemos dado oportunidades a los chicos de la cantera. Para nosotros, para un equipo como Pumas, es muy importante la formación táctica pero debemos entender que debe ir junto con la competición. El equilibro es complicado. Pero felicito a los chicos por el partido. Los rivales vienen muy preparados, juegan bien y ganar hoy era sumamente importante", declaró el ahora director Técnico.

Sobre Joffre Guerrón, delantero que dio la victoria a Pumas, Egea comentó: “Su trayectoria es muy grande: mejor jugador de Copa Libertadores y grandes torneos con Tigres. Nosotros sabíamos que el chico estaba inactivo. Debíamos darle tiempo. Es un gran profesional y buen futbolista. Debemos apoyarlo. Yo desde que llegue estoy muy contento con él por las ganas de superación que tiene, y Joffren, seguro que va a ir creciendo como delantero”.

Sobre los canteranos del equipo, Sergio declaró que desde un principio se tuvo la iniciativa, junto con Rodrigo Ares de Parga, Presidente de Pumas, de reactivar a la cantera. Sin embargo, mencionó que no es sencillo hacerlo en un equipo como Pumas pues se requieren victorias inmediatas, y cuando éstas no llegan, la formación de jugadores se retrasa.

Ante los cuestionamientos de si Pumas vive una dependencia de Nicolás Castillo, Egea declaró: “La historia del Real Madrid dependía de Hugo Sánchez. Ahora, de Cristiano. El Barcelona, de Messi. El PSG de Cavani y Neymar. Uno empieza desde atrás y la definición siempre es importante. Nosotros tenemos la fortuna de que el señor Rodrigo Ares tuvo la visión de fichar a Nicolás Castillo: un gran delantero y goleador. Cuando no está él se nota porque tiene un don de gol, y un poderío ofensivo importante. Pero necesita de los otros 10 compañeros para hacer su tarea".

Acerca de si seguirá al frente del equipo, Egea sólo comentó que el tema no se ha tocado con la directiva. No obstante, aseguró que en donde le toque estar, siempre dará su máximo pues ha pasado por varios puestos en la institución y no tiene más que palabras de agradecimiento.

Por último, el director técnico mencionó que Bryan Rabello no salió del campo por un bajo desempeño, sino porque tuvo un golpe que pudiera ser un esguince. Todavía no se sabe la gravedad de su situación, pero el argentino espera que el jugador no tenga nada grave.