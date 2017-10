Ileana Dávila:  "Ahorita ya no me queda más que pensar en Morelia"

(Foto: Récord)

Los Pumas de la UNAM perdieron 1-0 ante el América de Leonardo Cuellar en las instalaciones de la Cantera Universitaria; por lo que la estratega auriazul, Ileana Dávila, se va enojada con el resultado, pero contenta con el funcionamiento de su equipo.

"Me deja enojada no quería perder obviamente, pero por ese lado contenta porque las niñas siguen avanzando y el marcador no es abrumador y pues ahorita ya no me queda más que pensar en Morelia", dijo la técnico universitaria tras culminar el encuentro.

Por otro lado, reconoció la fuerza del rival enfrentado en la tarde: "Por otro lado estamos compitiendo contra uno de los equipos más fuertes de la Liga con toda la experiencia de su entrenador y sus jugadoras".

Con el tema de haber perdido el invicto en casa, la líder azul y oro contestó: "No lo siento tan fuerte porque las niñas hicieron todo y porque lo intentamos".

"Me hubiera dolido igual que me quitara el invicto otro equipo”

Para finalizar, quedó agradecida con el apoyo brindado por la afición en casa y visita: "Agradecida totalmente que nos han apoyado tanto de visita como de local".

El equipo de Pumas femenil continuará con sus entrenamientos previos a la jornada 14 de la Liga MX Femenil.