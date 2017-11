Cuando Cristian Domizzi voló por el fútbol

Google Plus

Los inmuebles del Jalisco y el Olímpico Universitario gritan todavÍa su nombre y los aficionados extrañan a un goleador con sus cualidades. Es que el ex futbolista de los Pumas de la UNAM, Atlas de Guadalajara y Monterrey,Cristian Domizzi, dejó su huella en el fútbol mexicano.

El accionar de una leyenda

Hoy por la mañana, me desperté con calma y le marqué a un ex futbolista y parte de los Pumas de los noventas. Así es, Domizzi me contestó para platicar de una carrera llena de éxitos en el fútbol argentino y mexicano.

"A los 13 años, dejé de jugar en cancha de siete y comencé a meterme en cancha de once. En 1986, el caminó comenzó al debutar en la Primera "C" con Central Cordoba de Rosario, Más tarde, paso a Newel´s Old Boys con Marcelo Bielsa, ahí estoy de 1990 a1992. Después, Bielsa se va al Atlas, y el primer refuerzo que pide es la de Cristian Domizi. De 92 al 95, juego en Guadalajara. Vuelvo a Argentina a Independiente, y del 96 al 98, juego con Pumas", dijo el "Pájaro" en una entrevista con VAVEL México.

Un forjador del fútbol

Maestro en este deporte y conocedor de la materia. Sin duda, él es Marcelo Bielsa, pieza importante en la carrera de Cristian Domizi: "Lo que me dejo fue primero, frontalidad, ya que es una persona que siempre lo que piensa te lo dice; contracción al trabajo, humildad; tratar de lo buscar la perfección y tratar de vivir para el fútbol y del fútbol", comentó sobre el entrenador argentino.

"Lo que vos le das al fútbol, el fútbol te lo retribuye", Marcelo Bielsa, entrenador argentino.

En la cuestión táctica, el ex delantero comentó las enseñanzas que el argentino le dejó a él en su carrera: "También, lo que aprendí fue como desglosa el partido. Que los jugadores entren a la cancha, con la mentalidad de lo que te puede hacer el rival desde el principio al fin".

Sus aventuras en el fútbol mexicano

La amistad entre jugador y entrenador es importante en su carrera, por lo que el mismo Bielsa estuvo detrás del fichaje de Domizi al Atlas en 1992.

"La directiva rojinegra quería llevarse al 'Piojo' López, y Marcelo se opuso y prefirió a Domizi y bueno, él me llevó al Atlas. Él era el coordinador deportivo y el técnico era Mario Zanabria". Por otro lado, la incógnita que yo me hice durante meses atrás... ¿Quién trajo a Domizi a Pumas? La duda se resolvió.

Algunos jugadores del Atlas de 1992/93

Nombres Jorge Castañeda Martín Vázquez Cristian Domizi Juan Carlos Chávez Luis Flores Esteve Padilla Damián Álvarez Miguel Salcedo Sergio Pacheco Ricardo Lunari

"Negociaciones, y claro uno de los mejores dirigentes que encontré en este deporte, Guillermo Aguilar Álvarez. Mis respetos, para mí fue un excelente dirigente. Con él se mantuvo la charla, el habló con la directiva de Independiente y, una vez reunidos, me llamaron a mí hasta Argentina. También, me habían hablado de Atlante, ya que habían incorporado a Ubaldi, y pues la dupla rojinegra fue Ubladi-Domizi".

Como lo fue Bielsa con Atlas, igual Guillermo Aguilar Álvarez consiguió fichar al oriundo de Rosario con Universidad: "Cuando me llamo Don Guillermo fue diferente el trato. Platiqué con el líder de Pumas de aquel entonces, estaban también los hermanos Borja (Raúl y Enrique); y estaba Aarón Padilla".

Algunos jugadores de Pumas del 1997/ 98

Nombres Sergio Bernal Joaquín Beltrán David Oteo Jesús Olalde Israel López Gerardo Galindo Cristian Domizi Braulio Luna Horacio Sánchez Gerardo Torrado

Mas tarde, llegó un momento feliz para el mismo futbolista, ¿cuál será?: "Hay fechas que quedaron marcadas. El día que falleció Don Guillermo Aguilar, nació mi hija en el Hospital Ángeles de México. Por eso uno también recuerda tanto a Don Guillermo".

Jugar en el Olímpico México 68

Pisar la cancha del Estadio Olímpico Universitario, es un sueño que pocos lograron en su carrera, por lo que Domizi sabe lo que representa jugar en el inmueble: "No lo olvido y lo tento siempre presente. lo de 'Goya, Goya'; fue algo único. Fueron momentos únicos como en domingo hacía un gol en Atlas y, con la bandera gigante, daban vuelta por todo el Jalisco".

Para finalizar, sobre la porra que ha caracterizado a Pumas durante su historia, Cristian mencionó que "lo del Goya, Goya, fue algo penetrante en la piel de uno. Me tocó vivirlo y hasta hoy es un recuerdo. Cuando mis hijos se ponen a ver mis goles, me preguntan lo que significa la porra y pues uno les explica que era como un himno de guerra, que iba por todo y por la Universidad".

Todos recordamos a ese pájaro con sus goles en C.U, y las paredes del Olímpico Universitario no olvidarán a aquella figura en la delantera de los Pumas.