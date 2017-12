Alejandro Arribas: "El equipo tiene calidad"

(Foto: PumasMX)

El Clausura 2018 será un reto importante para los Pumas de la UNAM, por lo que hoy, en las instalaciones de la Cantera Universitaria, el conjunto auriazul derrotó 2-1 al actual campeón del Ascenso MX, Alebrijes de Oaxaca.

Al culminar el encuentro, el ex jugador del Deportivo la Coruña, Alejandro Arribas, aclaró que él no se va dejar caer por ningún jugador y que todo los conflictos se quedan en el campo de juego: "No me voy a dejar pisar por nadie. Soy un jugador que exijo mucho de mis compañeros e igual quiero que me exijan a mí y no va a pasar mas allá. Cuando acaba el partido somos todos compañeros. Dentro del campo haces lo necesario para que el equipo sume los puntos. Que en mi antiguo club te digan qué opinión tienen de mí”, dijo el futbolista en conferencia de prensa.

Sobre la pre temporada con el conjunto felino, Arribas respondió: "El equipo tiene calidad. Tenemos un gran entrenador. Ideas claras y variantes para los partidos. El equipo tiene ilusión, gente joven y vamos por todas. El objetivo es poner a Pumas lo más arriba posible después del último torneo malo”.

"No me voy a dejar pisar por nadie"

Para finalizar, platicó acerca de su adaptación al equipo de David Patiño: "La pre temporada ha estado muy bien, me estoy adaptando a la ciudad, al club, a los compañeros y poco a poco vamos mejorando, corrigiendo cosas y esperemos estar preparados para el día seis ante Pachuca para hacer un gran partido. Me cuesta un poco la altura, pero cada día un poquito mejor y ya para la semana que viene seguro que estoy listo para el inicio de la Liga”.

Pumas tendrá un duelo amistoso el próximo viernes ante Cafetaleros de Tapachula, pensando en lo que será su primer duelo del próximo torneo azteca.