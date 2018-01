Guia VAVEL Clausura 2018: Pumas UNAM

Google Plus

(Fotomontaje: VAVEL)

La pretemporada culminó para los Pumas de la UNAM, ya que deberán de olvidar lo hecho en el certamen pasado y comenzar a pensar en un nuevo torneo.

Luego de un pésimo final en el torneo pasado, la directiva felina volvió a confiar en un estratega que ya ha dirigido a Universidad en el pasado. Así es, David Patiño, quien confía en el proyecto de la cantera unamita, reforzó sus líneas con jugadores extranjeros que podrían cambiar la cara de Club Universidad en el nuevo torneo.

Sus nuevos objetivos serán: Superar lo hecho en el certamen pasado, llegar a la Liguilla del fútbol mexicano y pelear por el certamen de copa.

El trabajo del día a día, la paciencia y la disciplina serán tres factores que jueguen a favor del equipo felino en el nuevo año; por lo que los títulos se encuentran en la mira de comenzar con el pie derecho la búsqueda por trofeo universitario.

Altas

Matías Alustiza: Proveniente del Atlas, el argentino llega de jugar una buena campaña en la cual disputó 34 juegos, anotó 14 goles, dio una asistencia y acumuló 2,349’ minutos en el terreno de juego. Su mejor temporada la tuvo con la Franja del Puebla, donde fue un pilar para el club, después tuvo un corto paso por Pachuca pero pasó sin pena ni gloria.

Yuber Asprilla: Es un jugador que viene del Alianza Petrolera de Colombia, extremo derecho con mucha llegada pero poco gol, ha jugado en 6 equipos diferentes en la liga de Colombia. Debutó en 2010 con Millonarios donde obtuvo dos títulos de liga, en los últimos cuatro años ha anotado 8 goles.

Alejandro Arribas: Defensa español proveniente del Deportivo la Coruña, se une a Pumas en este nuevo certamen para suplir la baja importante de Gerardo Alcoba, que salió de manera definitiva a la Laguna. Es un defensa aguerrido, rápido, contundente al que es muy complicado sobrepasar. Con buen juego aéreo. Defensivamente es muy bueno. Su experiencia en equipos como Rayo Vallecano, Osasuna, Sevilla y Deportivo le han llevado a ser un central muy completo.

Luis Fuentes: Se fue a préstamo a Monterrey, club donde disputó dos finales una de liga y otra de copa siendo titular en recurrentes ocasiones, es un lateral con buena pegada de media distancia lo ha demostrado en varias ocasiones con Pumas, gran proyección al frente y gran marcaje.

Bajas

A pesar de ser una de las peores ofensivas y defensivas en el último torneo, el equipo de los Pumas no realizó tantas modificaciones como se hubiese pensado, dándole el voto de confianza a la mayoría del plantel para revertir la situación en la siguiente campaña.

Gerardo Alcoba: Tras la salida de Darío Verón a mediados del 2017, se esperaba quien asumiese ese liderazgo fuera Gerardo Alcoba. Desde su llegada en el 2015, el uruguayo cosechó cinco goles, fue uno de los jugadores habituales sobre el terreno de juego; además de ser un referente no sólo en la zaga, sino de la afición universitaria. El día 29 de noviembre se anunció su traspaso definitivo para enrolarse a las filas de Santos Laguna.

Bryan Rabello: Después de tres torneos con los Pumas, el equipo decidió no renovar el préstamo del mediocampista chileno y el futbolista tendrá que regresar con Santos, dueño de sus derechos federativos. Con el equipo de la capital mexicana, apenas consiguió dos goles y, en la última temporada, disputó los primeros siete encuentros como titular, pero a partir de ahí no pudo volver al once inicial entrando de relevo en la mayoría de los partidos.

Hombre a seguir

Matías Alustiza: Sin duda es uno de los grandes delanteros con los que cuenta la Liga y el fichaje más llamativo para los del Pedregal en este mercado de invierno. No sólo por la cantidad de goles que marca, sino porque su movilidad es fundamental para la escuadra en las que se desempeña.

Nicolás Castillo.- El chileno es el otro hombre que se requiere para completar una fórmula exitosa en la delantera auriazul. A pesar de que sólo lleva un año en la institución puma, Castillo ha demostrado su capacidad. Durante el último semestre, Nicolás sólo jugó nueve encuentros con un total de 666 minutos y cinco anotaciones en la liga; en la Copa, jugó dos partidos y anotó una vez.

Marcelo Díaz.- Este otro chileno fue la contratación más relevante de Pumas en el torneo pasado. Las circunstancias no dejaron que mostrara todo su potencial, pero sin duda puede hacer más en el medio campo junto a Abraham González. En el Apertura 2017, Díaz jugó 12 encuentros en los que hizo una anotación. En la Copa, sólo vio acción una vez y lo hizo de titular.

Analizando al DT: David Patiño

La justicia llega al fin para David Patiño. Con años al frente de las fuerzas básicas y esperando una oportunidad, el campeón como jugador en la temporada 90-91 está ansioso por demostrar que tiene los colores tatuados en el pecho. Pero la actitud no solo será lo que debe de defender al estratega en los próximos meses.

Llegando como el segundo bombero para el Apertura 2017 y con solo una aventura en primera división con Monarcas Morelia entre el 2007 y 2008, el ‘Pato’ pretende ser más ofensivo que los técnicos que precede, aunque el 16 por ciento de efectividad no debe de ser su carta de presentación.

"Estamos en un equipo grande y la obligación de estar en los primeros lugares está desde el primer día"

La gran ventaja de Patiño será, sin duda, el conocimiento dentro de la institución y a los canteranos que pueden ser los ‘refuerzos’ invisibles que tanto necesita esta directiva que los ha puesto de ‘abanderados’. No solo nombres como Brian Figueroa o Bryan Silva, sino talentos desperdiciados como Alan Mendoza o el rescatado Daniel Ramírez tendrán que explotar con la sabiduría de que el estratega ya los ha manejado.

Una de las mejores ventajas para David es tener a los nuevos jugadores desde un inicio en la pre temporada. Nicolás Castillo se ve recuperado y tendrá un mejor arsenal que lo complemente en la defensiva. Aunque la salida de Gerardo Alcoba es lamentable, la llegada de Alejandro Arribas le dará potencia a su parte baja. Habrá re cambios, sangre nueva y opciones… lo que realmente faltaba al Club Universidad desde hace bastante tiempo.

El liderazgo es algo que no se puede comprar, pero Patiño viene de una generación de hombres que se tuvieron que hacer estandartes en muy poco tiempo. Su 4-4-2 que será de ley en su plan táctico le valdrán muchas críticas al principio, pero si las cosas funcionan, el destino podría sonreírle bastante a los auriazules para salir del gran problema de descenso.

Once ideal para el Clausura 2018

Una nueva esperanza llega al cuadro universitario. Atrás quieren dejar el lastimoso torneo en donde se terminó colero de la tabla general lugar no correspondiente para la historia del cuadro de la máxima casa de estudios.

En el factor portería parece no haber cambio y de nueva cuenta el titular en el marco será el “Pollo” Saldívar, aunque el margen de errores ahora será menor al de pasadas ocasiones pues la directiva de Pumas todavía busca un cancerbero el cual genere competencia interna al meta.

La media cancha del cuadro azul y oro tendrá la encomienda de distribuir los balones para generar las opciones más peligrosas, la mezcla de entre juventud y experiencia tendrán que ser factores para un posible ataque que pueda generar peligro mediante la velocidad

En la parte ofensiva el cuadro del Pedregal espera no volver a la parte de convertirse en un prácticamente un hospital de lesionados para tener mejor cosecha, será primordial que el goleador de Pumas se recupere al 100 por ciento y haga sincronía con los nuevos refuerzos..

Alfredo Saldívar

Van Rankin, Quintana, Arribas, Fuentes

Gallardo, González, Díaz, Barrera

Castillo y Alustiza