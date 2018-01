Pablo Jacquez: “Realmente tenemos un plantel bastante amplio"

Google Plus

Los Pumas de la UNAM ya piensan en el duelo de mañana en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde enfrentarán a F.C Juárez en el torneo de copa. Ante esto, el canterano Pablo Jacquez mencionó que Universidad cuenta con un plantel para competir en este certamen.

"Realmente tenemos un plantel bastante amplio. Contamos con experiencia combinada con juventud y no creo que sea necesario traer jugadores de fuera. Sabemos que tenemos lesiones, pero hay jugadores para cubrirlas”, dijo Jacquez en las instalaciones de la Cantera Universitaria.

Con el tema de la derrota ante Lobos en la Copa MX, el joven futbolista no le afectan los comentarios negativos sobre la caída ante los poblanos: "No tengo palabras para las críticas. Los jóvenes queremos hacer un gran trabajo, así que si hay críticas, no importa, los canteranos trabajaremos fuerte para demostrar que podemos y que estamos listos".

Por otro lado, el portero azul y oro, Bernabé Magaña, señaló que el estratega les brinda su confianza, pese haber caído ante la BUAP: "En el juego contra Lobos desgraciadamente perdimos, pero David está contento con lo que hicimos. No obstante, esto tiene revanchas y esperemos que sea esta noche ante Ciudad Juárez".

Para finalizar, el cancerbero sabe que su equipo tiene que mejorar y corregir en el torneo de copa: "El partido contra Lobos perdimos por dos jugadas que dejamos pasar que nos costaron los goles".

Los universitarios jugarán su segundo duelo de copa ante los Bravos de Ciudad Juárez.