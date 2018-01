Previa Pumas - Juárez: por los primeros puntos

Google Plus

Pumas y Juárez jugarán la tercera jornada de la Copa MX para buscar unidades vitales para pasar de la primera fase. Tanto local, como visitante, apenas jugarán su segundo partido del certamen para poder así alcanzar al otro integrante del grupo: Lobos BUAP. Sin embargo, la situación es diferente para ambas escuadras: Bravos va por el liderato del grupo, y los felinos tratarán de que todos se queden con tres unidades.

A abandonar el sótano

A diferencia de lo que pasa en la Liga MX, Pumas no ocupa los primeros puestos en la Copa. Sin unidad alguna, los dirigidos por David Patiño se encuentran en el puesto 25 de la tabla, la cual está compuesta por 27 instituciones; sólo Cruz Azul y Cimarrones están más abajo.

En el primer duelo que Pumas tuvo, se enfrentó a los dirigidos por Rafael Puente Jr. El partido se llevó a cabo en casa de Lobos, el Estadio Universitario BUAP. Con una alineación alternativa, los auriazules buscaron la victoria. Sin embargo, con el pasar de los minutos se creía que todo terminaría en empate. Pero Juan García Sancho e Irven Ávila le dieron los tres puntos a su equipo con un gol cada uno al minuto 85 y 87 respectivamente. Ahora, Pumas buscará regresar a la contienda con una victoria en casa.

Por el liderato

Juárez enfrentará su primer en calidad de visitante en esta edición de Copa. En contraste con Pumas, Bravos ocupa los primeros puestos en la tabla general, pues es cuarto gracias a sus tres unidades. Esta victoria la obtuvo contra Lobos BUAP, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Aunque el marcador de aquel encuentro fue tres goles a uno, es curioso remarcar que ningún jugador de Lobos hizo más honrosa la derrota. Omar Flores, al minuto 15; Raúl Enríquez, al minuto 39 y Leandro Carrijo al 95 le dieron la victoria a los locales. Pero al 67 de acciones, Wesly Decas anotó en su propio marco para acercar al rival. Al final, sólo fue anecdotario. En el Estadio Olímpico, buscarán afianzarse en el primer puesto con un triunfo que los deje con seis puntos.

Hombres a seguir:

Canterano puma de apenas 18 años, pues nació el 28 de mayo de 1999, ya hizo su debut en primera división. Juan Francisco Palencia decidió darle su primera oportunidad en la jornada 1 del Apertura 2017 cuando los auriazules enfrentaron a Pachuca.

Desde ese momento, Brian se convirtió en un elemento constante en la alineación felina. De las 17 jornadas que disputó la institución del Pedregal, éste jugador vio acción en 13 encuentros, de los cuales fue titular en nueve.

En el actual torneo de liga, no ha visto participación; sin embargo, en la Copa, ya fue titular en la jornada dos. El talento que demostró en la Sub 17 lo llevó al primer equipo. Ahora, puede manifestar su potencial contra Juárez para ganarse un puesto en el once titular.

El delantero de Juárez nació en Brasil un tres de septiembre de 1985. Durante el torneo pasado disputó 15 encuentros, tanto de fase regular, como de liguilla. En ese lapso, disputó un total de 1,192 minutos en los que anotó en cinco ocasiones.

En esta nueva edición de Copa, fue titular en el primer partido y anotó gol. Con ello, se espera tenga participación de nuevo y pueda ofrecer goles a su escuadra para llevarse una victoria del Estadio Olímpico.