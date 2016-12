Joaquín Beltrán: “Queremos ser un equipo protagonista”

Google Plus

Joaquín Beltrán, analiza ya los dos torneos//Foto: Alan Rodríguez Vavel.com

Después de darse a conocer que Gallos Blancos es cabeza del Grupo 2 de la Copa Mx, Beltrán aseguró que con el nuevo formato ha hecho crecer el torneo alternativo en la liga mexicana.

El “Capi”, aseguró que Alebrijes, equipo que integra el mismo grupo ha hecho bien las cosas dentro de la categoría de ascenso y que suele complicar las cosas. Sobre el rival Cruz Azul aseguró que con sus refuerzos para el Clausura 2017 será un equipo complicado, sin embargo ambos conjuntos serán un buen reto para el actual campeón del torneo.

A pesar de haber conseguido el campeonato de Copa, Beltrán aseguró que el no haber calificado en la Liga MX, si pesó un poco en el ánimo de los integrantes del club, sin embargo la idea de la institución es poder seguir internacionalizándolo, “si fue un duro golpe, pero al final de cuentas es una posibilidad de trascender, de ser campeones y hay que enfrentarla de la mejor manera”, aseguró.

Beltrán afirmó que la incorporación de los equipo que se incorporarán en la Copa para este torneo hará más atractiva la competición, pues son los equipos que jugarían la libertadores, sin embargo espera que los aficionados lo tomen de la misma forma y respondan a la expectativa que se espera para este Clausura 2017.

La directiva de Gallos Blancos hizo un balance de ambos torneos en donde se buscaba poder ser protagonista en ambos, “hicimos un balance de los torneos que jugamos, no podíamos poner a los dos en la misma balanza, la copa fue un gran torneo, fuimos de menos a más y afortunadamente se logró el campeonato y en la liga las cosas no han salido como hemos pensado, son tres torneos de no calificar”, aseguró Beltrán a la salida de las nuevas instalaciones de la FEMEXFUT.

Como en cada fin de torneo llegan los rumores y en la órbita de Gallos Blancos comenzaron a sonar nombres internacionales, sin embargo Beltrán no descarta que llegue alguien no nacido en México, sin embargo es algo que se estaría viendo en próximas fechas con las personas encargadas de esos temas.

Sobre la continuidad de Víctor Manuel Vucetich al frente del gallinero, Joaquín Beltrán confirmó que aún quedan 6 meses de contrato y después se analizará cual es el futuro del llamado “Rey Midas”, “hace poquito hicimos la ratificación de que estamos contentos con su trabajo, él ya está trabajando en la pretemporada incluso tuvimos comunicación con él durante todo este proceso para buscar tomar las mejores decisiones y saber al igual que nosotros del compromiso que tenemos hoy de pelear y de retomar la posibilidad de calificar y ser un equipo protagonista”, finalizó Joaquín Beltrán Director Deportivo de Gallos Blancos.

Joaquín asistió al Draft de la división de plata para poder hacer ajustes, en donde hizo un préstamo por seis meses a Cimarrones de su canterano Victor Milke quien se encuentra en disputa de la final de segunda división, además de Patricio Rubio quien ahora será un pez dorado por un semestre.