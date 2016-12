Hiram Mier ve como un reto su llegada a Gallos Blancos

Mier ya posó con su nueva playera (Foto: Twitter).

Luego de formarse y pertenecer a Rayados por casi seis años, Hiram Mier salió de territorio regiomontano en busca de nuevos retos, el zaguero emigró de su estado natal y aterrizó en Querétaro por pedido de Víctor Manuel Vucetich; con el “Rey Midas” él espera volver a sobresalir: “Estoy muy contento de llegar a esta gran institución, estoy agradecido por la oportunidad que me está dando la directiva y el cuerpo técnico, quiero cumplir con las expectativas y con los objetivos que se trazó el equipo”, dijo Hiram durante su presentación.

Tener a Vucetich como técnico lo animó a explorar otras tierras: “Víctor me debutó en Monterrey, estuvimos varios años trabajando juntos, él me habló para venir, me comentó de la gran institución que es Querétaro, de la gran ciudad que es, del grupo de jugadores que existen, ya me tocó conocerlos. Creo que poco a poco iré acoplándome”, destacó el campeón olímpico en Londres 2012.

Mier habló del reto que tiene en Gallos Blancos, salir de una zona de confort no es fácil: “Querétaro es un bonito reto para mí, es la oportunidad para estar en otro equipo, estuve varios años en Monterrey, yo soy de Monterrey”, dijo.

Ya instalado en suelo queretano Hiram no ve muchas diferencias con la Sultana del Norte: “He conocido poco de Querétaro pero es muy similar a Monterrey, como se vive, como te trata la gente, me siento como en casa”, resaltó.

El primer objetivo de Hiram es ganarse un puesto en la zaga albiazul, el “Negro” Martínez y Juan Forlín son los zagueros habituales: “Quiero trabajar para pelear un puesto en el cuadro titular, tengo ganas de hacer bien las cosas”, adelantó.

Mier habló de sus lesiones, los problemas físicos lo han atormentado a lo largo de su carrera: “He tenido lesiones pero estoy bien, el torneo pasado no tuve mucha participación con Monterrey pero siempre estuve entrenando”, indicó.

El zaguero tiene varios días para estar al cien antes del arranque de la competencia: “Siempre entreno al cien, ahora acá en Querétaro hago lo mismo, trabajo fuerte”, cerró el refuerzo emplumado.