Gerardo Lugo busca ser titular con Gallos Blancos

El volante albiazul estuvo varios meses sin jugar. (Foto: Club Querétaro).

Tras varios meses de permanecer inactivo como futbolista profesional, Gerardo Lugo está ansioso por jugar, el elegante volante tiene posibilidades de arrancar como titular en el juego de Copa MX frente a Cruz Azul. Ganarse un lugar en el elenco estelar de Víctor Manuel Vucetich es su primer objetivo: “Estoy contento y listo para jugar, ahora defiendo la playera de este equipo. Estoy con las ganas de hacer bien las cosas y de que el equipo empiece a sumar”, dijo Gerardo.

El aspecto físico no le preocupa a Lugo, él se mantuvo en forma todo este tiempo, Gallos Blancos le brindó sus instalaciones para entrenar: “Tengo ganas de poder pisar la cancha, esperemos que todo salga bien. Me siento perfecto. He entrenado mucho estos meses y el sábado tuve participación con el equipo Sub-20”, indicó el jugador albiazul.

Lugo se mostró comprometido con su nuevo equipo, Querétaro le abrió las puertas en el momento más difícil de su carrera: “Tengo mucho agradecimiento, estoy contento por defender los colores de Querétaro, quiero demostrar que no se equivocaron en darme la oportunidad”, dijo.

Quedarse sin equipo varios meses le ayudó a apreciar más su profesión: “Aprendí que en el futbol nada está escrito, venía de ser campeón dos veces, (con Tigres en liga y con Veracruz en Copa), me preguntaba por qué me pasó esto. No debes relajarte en ningún momento”, expresó.

La lección fue dura para él: “Hay que estar atentos y precavidos, decirle a todos los jugadores que no todo está seguro y que no se pueden relajar”, recalcó.

JUEGO ESPECIAL

Su regreso al futbol será especial para él, Gallos Blancos recibe a Cruz Azul en la primera jornada del torneo copero: “Siempre es especial enfrentar a Cruz Azul por mi pasado, es un partido importante. Tenemos que sacar la victoria si aspiramos a defender la Copa”, cerró.