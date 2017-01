Google Plus

Para Emanuel Villa el no poder clasificar a la liguilla seria absurdo (Foto | Club Querétaro)

Los Gallos Blancos del Querétaro no han tenido el inicio de torneo esperado, y es que el conseguir solo 2 unidades de 9 posibles prácticamente con el mismo plantel que hace algunos meses levantaba la copa que lo acredita como el actual campeón del torneo de copa.

Uno de los grandes referentes del equipo, el delantero argentino Emanuel 'Tito' Villa, habló en conferencia de prensa sobre el momento actual del equipo el cual a pesar de no ser el mejor esta confiado en que esto cambiará: "Se ha trabajado bien en cerrar espacios, achicar líneas, somos de las mejores defensas pero ha faltado generación y culminación que es lo que más preocupa y ocupa”.

Comenzar la campaña con una derrota y después empatar en dos ocasiones es una muy amarga situación para los emplumados, y dicha molestia aumenta al no conseguir un buen accionar: "Hay un sabor amargo por cómo se han dado las cosas. Los resultados no son los esperados. No hemos encontrado el funcionamiento deseado. El sentir de todos es que hay que mejorar y eso es evidente”, comentó.

Respecto al plano individual, el jugador es consciente de no vivir su mejor momento para lo cual buscará integrarse en la dinámica de sus compañeros y así aprovechar sus características: "Debo mejorar, siempre lo he dicho. Soy un delantero dependiente, trato de dar lo que tengo, bajar la pelota, colaborar, necesito generación de juego para mostrar mi mejor versión".

Para el ex jugador del Coventry City del fútbol inglés, el equipo está para pelear grandes cosa pues piensa que la calidad de cada uno de los elementos que conforman el plantel es evidente: "Nadie olvida jugar. El equipo tiene elementos suficientes. Estamos para pelear cosas importantes, no clasificar con este plantel es absurdo", argumentó.

Por último, el casaca número 30 del equipo hablo sobre el juego del fin de semana donde enfrentarán a una de las escuadras favoritas al título, las Chivas Rayadas del Guadalajara, el cual espera sea un juego entretenido y dinámico: "Hemos dado buenos partidos contra Chivas. Son dinámicos y hemos sabido contrarrestar. Han sido partidos parejos, tienen muchos jóvenes y tenemos que hacer valer la experiencia", finalizó.