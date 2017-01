Vucetich se mantiene optimista tras derrota de Gallos

Google Plus

El "Rey Midas" no renunciará a su puesto. (Foto: Javier Juárez)

Pese a estar en los últimos lugares de la tabla general, todavía sin ningún triunfo. Víctor Manuel Vucetich no tira la toalla. El “Rey Midas” está a gusto en Querétaro y tiene fe en salir adelante: “Me preocupa trabajar, lo otro no (un posible despido), ya sé cómo se maneja esto. Sé que podemos resolver esto”, dijo el técnico queretano.

El torneo todavía es largo y él cree en enderezar el camino: “Tenemos que tener paciencia, estamos trabajando para salir de esto”, repitió el estratega de Gallos Blancos.

Víctor Manuel negó rendirse sin pelear: “Eso depende (si renuncia a su cargo), depende de los resultados, es una posibilidad pero eso es ser pesimista, no lo he hecho jamás”, expresó Vucetich

El “Rey Midas” está a gusto en territorio albiazul: “Por supuesto que estoy contento”, indicó de forma seca.

El estratega queretano sabe cómo manejan estas situaciones los medios de comunicación: “Ustedes tienen su punto de vista, he estado en el periodismo y sé cuáles son las tendencias, lo que a veces se pretende. Eso no me preocupa”, dijo el experimentado técnico.

El mayor problema de Gallos Blancos está en la parte de adelante, sus espolones no le han hecho daño a nadie: “Creo que no hemos tenido tino, no hemos andado finos en ese tema. Tenemos que seguir trabajando intensamente en la definición”, adelantó.

El “Rey Midas” insistió en este tema, contra Chivas generaron opciones que sus delanteros no concretaron: “Creo que tuvimos opciones claras, sin embargo nuestra gente no tuvo ese tiempo que se requiere para definir. No tuvimos esa fortuna para superar este momento”, recalcó.

Vucetich insistió en salir del bache. No se rendirán: "Debemos tener paciencia, estar conscientes del trabajo que hacemos. Estamos atravesando momentos difíciles, confío en los jugadores, tienen la capacidad para resolver esta situación”, cerró y repitió Víctor Manuel.