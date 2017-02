Víctor Manuel Vucetich dejó de ser el técnico de Querétaro

Google Plus

Víctor Manuel confiaba en salir del bache. (Foto: Lore Solórzano)

La magia se acabó, Víctor Manuel Vucetich dejó de ser el técnico de Gallos Blancos. El título de Copa que le dio al Querétaro hace poco no fue suficiente para la directiva albiazul y, de forma conjunta, optaron por cortar su relación.

Su adiós tomó por sorpresa a los mismos jugadores. El 'Rey Midas' todavía realizó el viaje a Oaxaca para enfrentar a Alebrijes en el torneo copero. “No sabía nada, llegamos a entrenar y empezó a correr el rumor. (Sergio) Almaguer se despidió de nosotros, me tomó por sorpresa, no sabía lo que estaba pasando”, dijo Ángel Sepúlveda al concluir la práctica en Querétaro. Él y otros jugadores no fueron considerados para enfrentar al equipo de ascenso.

Apenas el sábado, Víctor Manuel habló de no ser una persona pesimista, ya que él confiaba en salir del bache en el que se encuentra Querétaro. Tres días después, su tiempo se agotó.

Vucetich dejó a Gallos Blancos en el penúltimo lugar de la tabla general con dos puntos, producto de dos empates y dos derrotas. La directiva plumífera encabezada por Arturo Villanueva y Joaquín Beltrán decidió cortar la época de Vucetich con Gallos Blancos.

La información oficial se dio en el transcurso de la tarde de este martes a través de un comunicado de prensa: “Club Querétaro informa que Víctor Manuel Vucetich deja el cargo de director técnico del primer equipo, el cual tuvo desde febrero 2015. La decisión se tomó tras llegar a un acuerdo con la directiva”, informó el club albiazul.

Querétaro, en esta época, alcanzó la final del Clausura 2015, además de avanzar hasta las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2016. Logros insospechados para ellos.

Lo mejor que le dejó el 'Rey Midas' a los Gallos Blancos fue el título de la Copa MX que lograron en el Apertura 2016. Ese trofeo fue el primero que llegó a las vitrinas queretanas en Primera División.