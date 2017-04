Volpi ve el juego frente a Xolos de vida o muerte

Google Plus

Volpi vuela en el entrenamiento queretano (Foto: Club Querétaro)

Tras el escandaloso revés que sufrió Gallos Blancos frente al Atlas, los elementos albiazules saben que no pueden tener otra penosa actuación. La revancha para los emplumados llegó pronto, el miércoles reciben a Xolos. Tiago Volpi ve el choque frente a los perros aztecas de vida o muerte, Querétaro está obligado a vacunar a la jauría o la Fiesta Grande se irá: “El juego frente a Tijuana es de vida o muerte, si no ganamos nos podemos alejar de la Liguilla, debemos ganar, no hay excusas”, pidió el portero brasileño.

Volpi sabe que amansar a los tijuanenses no es fácil: “Tijuana es complicado, han hecho un buen torneo, ya fueron líderes. Tienen jugadores que viven un buen momento. Estamos analizando los vídeos para ver cómo hacerles daño”, adelantó.

Tiago quiere más estabilidad, el baile que recibieron en casa dolió: “Un equipo que quiere pelear por algo grande debe ser estable, tener constancia No la hemos tenido”, lamentó.

El futbol es un deporte colectivo “si cada uno deja su granito de responsabilidad las cosas deben salir muy bien. El torneo está muy apretado, tenemos que pensar en sumar los tres”, pidió.

El portero brasileño analizó el sube y baja de los emplumados a lo largo de la temporada: “Empezamos mal, después mejoramos muchísimo, ahora venimos de dos partidos malos. Si ganamos el miércoles las estadísticas volverán a estar a nuestro favor”, dijo.

Volpi no se olvidó del público queretano, el revés del sábado provocó malos comentarios: “La gente está en todo su derecho de reclamar, pero tienen que entender que no estamos de vacaciones”, expresó.

El enfado existe, pero es momento de apoyar: “Habíamos ganado todo en casa, ahora nos tocó perder, pero hay que seguir con el apoyo, eso va a ser fundamental en el cierre del torneo”, solicitó.

Sobre los errores de sus colegas, Christian Campestrini y Alfredo Saldívar, Tiago indicó lo ingrata que es la posición de portero: “Creo que es la posición más ingrata del futbol. A mí no me gusta nunca recibir goles, a nadie, pero sabemos que es parte del futbol”, cerró.