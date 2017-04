Google Plus

Jaime Lozano: "Mientras haya esperanza, seguiremos trabajando" (Foto | Club Querétaro)

Los Gallos Blancos del Querétaro cayeron por la mínima diferencia en la cancha del majestuoso estadio Azteca ante una mermada escuadra azulcrema, resultado que los alejo aún más de la posibilidad de calificar a la liguilla del torneo Clausura 2017 del futbol mexicano. Al terminar el compromiso sabatino, el DT de la escuadra emplumada, Jaime Lozano, compartió con los diversos medios de comunicación presentes sus impresiones del partido.

Para Lozano, es inexplicable la forma en que su equipo cayó de manera consecutiva ya que durante el trámite del partido ningún equipo demostró ser superior al otro, además de mencionar que las esperanzas de calificar a la liguilla no están perdidas: "Tenemos dos partidos que lo hemos hecho bien pero sin encontrar la portería. Quiero entender qué pasó. Se necesita mucho más que esto para quitarme la ilusión, y es que mientras haya esperanza, seguiremos trabajando".

El saldo de la escuadra queretana en esta "fecha triple" fue más que desalentador, pues se perdieron los 3 partidos y el balance de goles favor y en contra arroja un avasallador -5 (1 favor, 6 en contra). Dicha situación es algo difícil de digerir en cualquier vestidor, y a pesar de sentirse triste el "Jimmy" pide no bajar los brazos y buscar a como de lugar los resultados necesarios para avanzar: "Una semana muy triste porque el equipo hizo mucho para quedarse con el triunfo. No conozco otra forma de salir adelante que trabajando. Cambiará esa fortuna del poste, de no encontrar la portería", comentó.

Por último, el juvenil timonel mexicano está convencido de que su equipo puede superar este difícil reto, por lo que dejaran todo en la cancha durante la recta final del campeonato para poder brindar alegrías a su fiel afición: "Estoy tranquilo por que doy mi 10 mil por ciento, que las cosas se den o no son otros factores. Estoy orgulloso del equipo y de los jugadores y la afición debe estar tranquila", finalizó.