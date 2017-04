Lozano le dice adiós a la Liguilla

Lozano ya piensa el el Apertura 2017//Foto: Gallos Blancos

Las matemáticas todavía le dan vida a Gallos Blancos, pero Jaime Lozano sabe que tras empatar frente a Jaguares, las posibilidades de estar en la fiesta se volvieron casi inalcanzables.

El 'Jimmy' Lozano fue realista y habló de lo acontecido: "Con dos descuidos en el segundo tiempo el equipo le dijo adiós a las posibilidades de estar en la Liguilla", lamentó el técnico albiazul luego de estar dos veces arriba sobre los chiapanecos.

Querétaro se descuidó y Jaguares los rasguñó en la agonía del juego: "No me gusta recibir goles como los recibimos. El partido estaba controlado.Nos falta concentración y oficio para dar un paso más", expresó. El equipo queretano está a cuatro puntos del octavo lugar, Pachuca, pero el adiós es casi inminente.

Lozano ya habla de fracaso: "Para mí, fracaso es no cumplir objetivos. Muchas veces no nos damos cuenta de la connotación que tiene la palabra y por eso nos da miedo. Mi objetivo sí era calificar a la Liguilla", aceptó. Lozano no puso pretextos, él relevó a Víctor Manuel Vucetich, tuvo un repunte, pero luego se cayó: "No puedo escudarme en que yo llegué tarde, estuve la mayor parte del torneo", dijo.

Gallos Blancos tiene que cerrar dignamente el torneo, Toluca y Tigres son sus últimos compromisos: "No han sido torneos buenos. Hay que levantar la cara, trabajar e ir por los seis puntos que restan", pidió

El mes de abril fue terrorífico para los emplumados: "Dejamos ir la oportunidad de calificar este mes, no pudimos ganar", lamentó.

Con las vacaciones en puerta, es momento de analizar el torneo: "Hay algunos jugadores que acaban su contrato. Vamos a ver quién puede seguir adelante con nosotros", cerró.

Gallos termina la jornada quince en la casilla con el mismo número, teniendo en las manos dieciséis unidades, cuatro puntos menos que el octavo lugar.