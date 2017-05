Mordida francesa

Google Plus

ÁRBITRO: Amonestaciones: 44’ C. Sanvezzo, 48’ J. Gómez, 52’ M. Zelayaran, 52’ N. Cardozo, 63’ N. Cardozo Expulsiones: 63’ N. Cardozo

El torneo terminaba en la capital queretana, el tan anhelado pase a la liguilla hace algunas jornadas se perdió, sin embargo, los queretanos salieron a la cancha para despedirse como los grandes.

El primer tiempo comenzaba con unos Gallos fuertes, que buscaron picotear la portería felina, pero sus jugadas eran reprimidas después del medio campo.

Tigres comenzaba a llegar a la portería de Volpi, pero su primer tiro fue desperdiciado, no así el segundo; luego de una mala jugada de Miguel Martínez, quien intentó desviar un centro, pero este queda en los pies del francés, quien no dudo dos veces y mandó un disparó que no pudo detener el arquero queretano.

Los queretanos estaban golpeados y el aspecto era diferente, tenían los minutos contados para poder acercarse al marcador.

Pero fue todo lo contrario pues el 'Chaka' Rodríguez mandó un fierrazo al ángulo que fue imposible detener, La Corregidora estallaba, pues un cuarto del estadio estaba pintado de amarillo, los cuales festejaban el segundo tanto, que de momento los ponía en zona de liguilla.

Gallos Blancos no podía ponerse de pie, las mordidas felinas fueron letales y los pupilos de Jaime Lozano no daban señales de vida en los primeros quince minutos del encuentro.

A pesar de las llegadas de los albiazules, los goles no podían llegar y cada vez el tiempo era menos, Tigres estaba logrando su hazaña en el primer tiempo.

El primer tiempo llegaba a su final y Gallos se iba sin goles, el segundo tiempo eran los últimos para poder recuperar los tres puntos que servirían para temas porcentuales del próximo torneo.

El complemento

Para la segunda mitad, el equipo había despertado y es que tan solo dos minutos de haber iniciado el segundo tempo, Sanvezzo intentó poner al equipo en el plano y anotó un feroz gol, luego de una jugada con Jaime Gómez, que dejó parado a Guzmán, el tanto queretano despertó la tribuna de La Corregidora.

Cuando mejor jugada el cuadro local, llegó una lluvia inesperada. Al minuto 54 de tiempo corrido, Sosa logró recortar dentro del área y remató sin piedad para el tercero de la noche, el gallo no tenía cabeza.

Al minuto 58’ cuando aún Querétaro se veía con un poco de vida, llegó el cuarto de la tarde, algo inesperado pues Gignac disparó de forma cruzada y su balón pegó de forma acertada en el poste, luego de quedar cara a cara con Thiago Volpe, dándole así su segundo tanto de la noche en la cuenta personal

Luego de los cuatro tantos, los pupilos de Jaime Lozano pensaron que no podían estar peor y Neri Cardozo era amonestado por segunda ocasión y automáticamente era expulsado del encuentro, Gallos terminaba el torneo con un hombre menos en la cancha.

El encuentro se volvió un tanto parejo, Gallos intentaba incrementar funcionalismo y poco apoco Tigres bajaba la intensidad, pero aún seguían siendo peligrosos, aunque los tres goles que tenían a favor, ayudaban a pensar ya en la fiesta grande.

Gallos estaba en la lona, no podían ponerse de pie y el tigre estaba más vivo que nunca, Gignac hacia su Hat-Trick de la tarde, luego de un pase de Damm, que logra tomarlo botando, el francés alcanzó a rematarlo de buena manera, Tigres tenía cinco goles en la bolsa y con ello su pase a la fiesta grande.

El encuentro terminaba a favor de los visitantes y la afición sale recriminando a la directiva queretana, por el año de tracaso.

Gallos Blancos termina su participación en el Clausura 2017 y con ello suma su cuarto torneo sin liguilla.

Tigres terminaron la fase regular ubicándose en el sexto lugar de la general, solo esperan a que termine la jornada para saber su rival en la liguilla.