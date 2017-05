Sanvezzo no planea irse de Gallos Blancos

Google Plus

El brasileño es uno de los consentidos del público albiazul (Foto: Mexsport)

Camilo Sanvezzo no quedó satisfecho con el semestre que brindó Gallos Blancos como equipo, el cuadro queretano comenzó mal, tuvo un repunte y luego volvió a caer. Ese provocó que la Liguilla se alejara de Querétaro otra vez. El “Lobo”, a pesar de ser el mejor goleador albiazul (6 goles), sabe que la directiva puede echar al que sea en cualquier momento. Él tiene contrato y espera seguir en el plantel emplumado. El atacante brasileño ya piensa en su revancha: “Nadie tiene el puesto garantizado con el torneo que hicimos, la directiva es la que decide”, indicó Sanvezzo.

Camilo espera permanecer en el cuadro albiazul: “Me quedan dos años y medio de contrato, mi intención es quedarme, pero la decisión es de la directiva”, recalcó Camilo.

Las ofertas por el “Lobo” caen seguido, pero él no quiere moverse de Querétaro: “La verdad yo estoy muy contento en Querétaro, pero la decisión final es de ellos (la directiva)”, insistió.

Sanvezzo no conoce ofertas reales por él: “A mí no me llega eso, todo lo maneja mi representante, siempre habló con él después de cada torneo, siempre vemos opciones”, indicó el atacante queretano.

El “Lobo” quiere cumplir su relación laboral con Gallos Blancos y darle satisfacciones a sus seguidores: “La gente siempre nos apoya, estamos en deuda con ellos, siempre les damos la cara. Estamos tristes como ellos por no calificar”, lamentó.

Camilo notó cambios en el campo, el equipo dejó de ser el de antes: “Tenemos que estar más finos, correr como antes, somos un grupo con calidad”, explicó.

Otro jugador que es admirado y objeto de deseo de varios equipos es Tiago Volpi, Sanvezzo lo sabe, pero espera que él también siga en el equipo: “Tiago también tiene contrato, acabamos de renovar, pero la decisión es de la directiva”, reiteró.

El “Lobo” fue cauto y optó por no nombrar las posiciones en el campo que necesitan reforzarse: “La directiva es la que se encarga de eso, algunos compañeros acaban contrato, otros tiene ofertas. Ya se verá”, cerró.