Hiram Mier: “Queremos una liguilla”

Google Plus

Hiram Mier tiene claros los obetivos//Foto: Gallos Blancos

Luego de una larga temporada vistiendo la casaca de Gallos Blancos, el regiomontano Hiram Mier realiza su primer pretemporada de forma total con el equipo albiazul, lo cual ve como vital, para poder encarar los próximos dos torneos, Liga y Copa MX.

Mier tiene claros sus objetivos para este torneo, “Hacer buena pretemporada, pelear por una titularidad que tuve el semestre pasado y seguir por esa línea de trabajo. Lograr la mayor cantidad posible de minutos posible y tener un mejor torneo que el pasado”, declaró desde el hotel de concentración en las paradisiacas playas del caribe mexicano.

Al término de la primer etapa de la pretemporada emplumada, Mier hizo un balance y comparó el tipo de trabajo al que estaba acostumbrado con el equipo regiomontano, “Diferente a lo que estaba acostumbrado en pretemporadas pasadas, tienen otro tipo de conceptos de trabajo. Nos ha venido bien y pensamos en llegar lo mejor posible al inicio del torneo”, comentó el defensa.

Para el campeón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el trabajo excautivo que se da en esta parte previa al inicio del torneo, es muy importante, “Es la base del torneo. Preparar te, trabajar, comer bien. Son aspectos que se unen para buena base para la Liga y la Copa MX”, afirmó Hiram Ricardo Mier.

Luego de dos años sin una fiesta grande en Querétaro, Mier y el resto del equipo tienen las metas claras para este nuevo torneo y bucarán regresar a los primeros planos y olvidar los temas de la tabla porcentual.

En el marco de la actual Copa Confederaciones 2017, Hiram Mier recuerda con cariño cuando defendió la playera Nacional, “No he tenido oportunidad de ir a Selección tras algunas lesiones. Me costó recuperar minutos y los tienes que hacer es jugar en tu club para ser llamado. El semestre pasado jugué la mayoría de los minutos y no alcanzó. Lucho para ser titular y hacer las cosas bien en mi club”, finalizó.