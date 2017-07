Gallos cierran su pretemporada con descalabro

Google Plus

Terminó la puesta a punto para el Club Querétaro de cara el Apertura 2017 aunque no de la mejor manera, el equipo visitó al conjunto recién ascendido a la primera división mexicana; Lobos BUAP, equipo que parece estar listo para competir en el máximo circuito tras haber derrotado 1-0 a los 'gallos' en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro no tuvo muchas emociones, los locales lograron marcar al minuto 23 luego de un remate de cabeza de Luis Quiñones que batió la red del conjunto gallo, para la segunda parte ambos equipos aumentaron la intensidad en el encuentro, sin embargo, no fue suficiente para los visitantes que no lograron emparejar el marcador y así sumar su segunda derrota de la pretemporada.

El equipo al mando de Jaime Lozano registró 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas en estos 7 encuentros de preparación antes de disputar la Super Copa Mx frente a las Chivas.

Pese al mal cierre de la pretemporada, Jaime Lozano se va con buenas sensaciones de cara al Apertura 2017 ya que su equipo anotó 9 goles y únicamente recibió, Camilo Sanvezzo fue el goleador de la pretemporada registrando 4 anotaciones. El equipo venció a Atlante, Necaxa y San Luis, empató frente a Veracruz y Celaya mientras que las derrotas se dieron en las visitas a Cruz Azul y Lobos BUAP.

La siguiente prueba de Jaime Lozano y sus pupilos será el 16 de Julio, encuentro correspondiente a la Super Copa Mx frente al América; equipo que consiguió el doblete en la última temporada del fútbol mexicano consiguiendo liga y copa. El encuentro se realizará en la casa de Los Ángeles Galaxy y definirá al equipo que luchará por el título de Campeón de Campeones de la Copa MX.