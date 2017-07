La victoria ante América tiene un 'sabor especial' para Jaime Lozano

(Foto: Club Querétaro)

El segundo triunfo consecutivo ante las Águilas del América llegó de manera inesperada para los Gallos de Querétaro, quienes en el pronóstico de ambos juegos lucían como víctima, pero a base de garra y esfuerzo consiguieron los dos triunfos.

Para Jaime Lozano, enfrentar al América siempre viste, pero ganarle a los azulcremas es un sabor especial: "Es una satisfacción individual y colectiva porque hay partidos que tienen un sabor especial. Al enfrentar a uno de los equipos más importantes del país tienes que poner algo extra para ganarles y el equipo lo tuvo".

El equipo queretano se notó pesado en la cancha sin demostrar un buen desempeño futbolísitco, pero la garra y el pelear cada balón le ha rendido frutos a los Gallos: "Es una muestra de que pelearemos cada pelota. Vamos partido a partido, debemos ir jugada a jugada, debemos pelear, luchar, aprovechar, esforzarnos para ver la mejor versión de Querétaro".

"No podemos echar las campanas al vuelo porque sucedió algo similar el torneo pasado; llegamos al sexto lugar ganando y caímos hasta el diecisiete, el castillo se nos derrumbó", mencionó "Jimmy" tras enfatizar que su equipo será humilde cada partido.

A pesar de que el funcionamiento del equipo no ha sido atractivo pero si efectivo, Lozano se mostró feliz por ello. "El equipo a mí me gusta. Para mi jugar bien es no recibir. Me gusta jugar bonito. Ahora vas aprendiendo y adaptándote a las necesidades, lo más importante es ganar puntos en cualquier cancha".

Los Gallos recibirán a los Cimarrones de Sonora el próximo martes 25 de julio en el Corregidora, en duelo correspondiente a la Copa Corona Mx. Lozano tendrá oportunidad para poner a su equipo a punto o para darle oportunidad a juveniles de mostrarse.