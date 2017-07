Paolo Yrizar: " Me siento muy contento de que el 'profe' me haya dado la confianza"

Foto: Club Querétaro

Tras la victoria de los Gallos Blancos del Querétaro por la mínima ante América, habló el canterano Paolo Yrizar, quien tras debutar en el Apertura 2016 ante León, volvió a reaparecer un año después, en ésta ocasión siendo titular en el cuadro inicial de Jaime Lozano.

Yrizar recién estuvo en el Mundial Sub-20, donde tras su buena participación estando activo la mayoría de los minutos, Lozano decidió darle nuevamente una oportunidad.

"Me siento muy contento de que el profe me haya dado la confianza, la verdad me estoy sintiendo muy bien; el grupo me ha arropado muy bien desde que llegué del Mundial, con mucha confianza y listo para seguir jugando, tengo que trabajar más y a darle en todo lo que pueda”.

Acerca del encuentro contra América, Paolo Yrizar mencionó que fue una victoria muy importante, donde el conjunto sumó 3 puntos muy valiosos para el Querétaro contra un rival muy digno, aunque ya era tiempo de comenzar a pensar en los Cimarrones de Sonora, quienes son su próximo rival en el torneo de Copa MX, que tendrá lugar este martes.

También habló acerca de la adaptación de los jóvenes con el primer equipo, dónde en ésta ocasión los Gallos Blancos registraron a nueve canteranos con el máximo circuito.

"Nos han arropado muy bien, los que ya están grandes como 'Tito' y Miguel (Martínez) que son los líderes del equipo nos han acogido muy bien”.

Argumentó que los canteranos a los que se les dio la oportunidad se lo ganaron en base a sus actuaciones con su respectiva categoría, asegurando que ya están listos para inyectarle al resto del plantel la cultura y el hambre de todos los días querer ser mejores y ganarse un lugar en el cuadro titular.

Para finalizar, Yrizar habló de los objetivos del equipo y hasta donde cree que llegue el Querétaro en esta temporada.

"Nos sentimos con mucha confianza, obviamente hay que ir paso a paso, hoy dimos uno muy importante, este equipo está para ir a Liguilla y quedar campeón", finalizó.