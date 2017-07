Gil Alcalá: "El debutar y que tu portería quede en ceros, es lo que sueña todo portero”

Foto: Lore Solórzano | VAVEL México

Este martes se llevó a cabo el debut de los Gallos Blancos del Querétaro en la Copa MX, quienes se midieron ante su similar Cimarrones, donde, además de ser el debut del equipo en el certamen ; también fue el de su arquero, Gil Alcalá, quien tras estar en el Campeonato de la Segunda División de hace un año, tuvo la oportunidad de ser titular con el primer equipo.

Tras el encuentro, el arquero habló acerca de su debut, donde se mostró muy contento y emocionado, por debutar en casa y con el apoyo de toda su familia.

“Primero que nada estamos contentos porque el equipo sigue ganando, y nos llevamos la inercia de que la portería sigue en cero, entonces estamos contentos primero por el equipo y luego por el debut”

Argumentó que su debut fue algo fue soñó desde chiquito, y al llegar a los Gallos Bancos fue su sueño más anhelado, aunado a eso, se sintió feliz por la buena participación que tuvo, con lo que derivó que su portería quedara en ceros.

“Que hagas una buen participación y que tus compañeros te reconozcan, es una sensación increíble, tener a tu familia, es lo que sueña todo portero”.

Habló acerca de lo que Tiago Volpi, portero titular del conjunto emplumado, le dijo antes de iniciar el encuentro, donde principalmente le dijo que disfrutara el momento.

“Tiago antes de iniciar, me dijo que era algo que hacía todos los días, que no iba a ser una operación, no iba a manejar un carro de Formula 1, que no se iba a morir nadie, entonces que disfrutara y que hiciera lo que hago todos los días”.

Tras ver al final del primer tiempo, Alcalá se dijo nervioso por la situación del equipo, donde no se tenía profundidad y había descontrol, pero luego de los 15 minutos del medio tiempo los albiazules se recompusieron y lograron sacar el resultado.

El arquero también habló acerca de todo el apoyo que recibió por parte de todos sus compañeros, principalmente del cuerpo técnico y de Jaime Lozano, su director técnico, seguido de jugadores como Villa y Martínez.

“Fue un apoyo muy incondicional, principalmente del ‘Profe’ Lozano, del cuerpo técnico, después se me acercaron Miguel Martínez, ‘Tito’ Villa me hablaron un poquito de fútbol, de estrategia, después todos mis compañeros un abrazo, que lo más importante era que dsfrutara el momento”.

Para finalizar, Gil Alcalá resaltó el gran trabajo que se está haciendo en las Fuerzas Básicas, mencionando campeonatos como el de la Segunda División y la Sub-20, así como el mencionar a sus compañeros que jugaron con él en este encuentro.