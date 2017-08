Como afición también quedamos a deber

Google Plus

LIGA MX

Luego de la derrota de local por 4 goles ante Lobos BUAP, muchos aficionados auguraban una catastrófica goleada en el Volcán, ya que Gallos debía visitar a Tigres exactamente una semana después de la goleada encajada.

Comentarios como: "uy, si Lobos nos hizo 4 cuántos nos va a meter Tigres", y "Ya mejor ni se presenten en Monterrey", inundaban las redes sociales del equipo, y es que muchos seguían bastante molestos por la goleada.

Pero olvidaban un pequeño detalle: Gallos, en su última visita al Volcán, le sacó el triunfo a los mismísimos Ti-gue-res de Gignac y compañía. Olvidaban que a Gallos últimamente le viene bien el cerro de la silla.

Con un juego ordenado y sólido (haciéndonos recordar las victorias ante América en Liga y Supercopa) el cuadro de Lozano estuvo a nada de sacar los 3 puntos en la "complicadísima" casa del Tigre.

Con un gran juego colectivo, pero en especial de Luis Noriega y Stum, el conjunto queretano hizo de las suyas y hasta perdonó a Tigres de llevarse una goleada en su casa.

A ver si como afición ya dejamos de suponer y nos dedicamos a apoyar, ¿no?

COPA MX

Esto sirvió de confianza para afrontar el partido de Copa, contra otra delas plantillas más poderosas, al menos en nombres, de la Liga MX.

Si bien no está mostrando su mejor futbol en estos momentos, Pachuca es un equipo trabajado que cuenta con jugadores desequilibrantes, y que podía hacer mucho daño al equipo albiazul.

Pero otra vez, el cuadro alterno presentado por Jaime Lozano para visitar al Pachuca hizo las cosas bien: Si bien no se logró la anotación, tampoco se encajó ningún gol, y en ocasiones fue hasta más peligroso que el cuadro local.

Destacar la participación de los canteranos, y la actuación de Gil Alcalá y de Alexis Pérez, que en este partido y en los minutos que tuvo en el Volcán demostró que tiene que ser el titular en lugar de Martinez.

Con esto, nuestro equipo se mantiene en la cima del grupo con 4 puntos.

CAMPAÑA "YO ALIENTO LOS 90"

Recientemente en redes sociales el equipo, jugadores y cuerpo técnico de las distintas categorías de Gallos Blancos han creado un Hashtag, acompañado de una imagen que dice: "Yo aliento los 90", haciendo alusión al apoyo que el club desea tener por parte de la afición.

Con lo que no contaban, es que algunos aficionados les iban a regresar la campaña con una propia creada por ellos, en la cual modificaron la imagen cambiando el hashtag creado por el club y en su lugar escribieron: "¡Nosotros en la tribuna ya! ¿Ustedes en la cancha cuándo?"

En lo personal, ambos lados tienen razón, por un lado el club desea estrechar lazos con la afición y pide respetuosamente hacer pesar más el estadio, y por otro lado algunos aficionados, molestos por la actualidad del equipo, piden (también respetuosamente) que el equipo esté acorde a lo que esperan de ellos.

Platicando con un amigo, coincidimos en que tristemente el Estadio Corregidora ya no pesa como antes, ahora hay mucha gente que sólo va a echarse unas cheves y mentar madres al equipo y a quien se le atraviese, y no a lo que debería de hacer en realidad en el estadio: Apoyar, alentar y exigir al equipo.

Ojalá la mayoría de aficionados nos demos cuenta que para poder exigir nosotros también debemos hacer nuestra parte, muchos creen que por comprar su Bonogallo e irse a sentar al estadio están haciendo su parte, y a mi parecer, no es así. Como dije, me parece que el deber de un aficionado es ir al estadio, alentar al equipo, abuchear al rival, hacer sentir verdaderamente local al equipo, hacer PESAR NUESTRA CANCHA, y no volteársele mentándoles la madre y gritándoles "olé" cada vez que el rival pasa el balón.

Sí, al equipo le falta MUCHO por mejorar, pero a nosotros como afición nos falta aún MÁS. Ahí la dejo botando...