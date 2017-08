Previa Querétaro - Pachuca: por el liderato del grupo

Google Plus

Los Gallos de Querétaro reciben a los Tuzos del Pachuca luego de haberlos enfrentado la semana anterior. El partido anterior fue un reñido juego que terminó en empate a ceros, por lo que Pachuca vendrá a Querétaro con la tarea de llevarse puntos a su casa.

A consolidar el proyecto

Jaime Lozano le ha dado confianza a los jóvenes en este torneo, con la finalidad de que se conviertan en los próximos referentes de los Gallos Blancos. Ya debutó a Gil Alcalá en Copa MX, sin duda alguna el portero le dejó un muy buen sabor de boca.

Este semestre en Liga MX, ya le dio la oportunidad de debutar a jóvenes como Brian Martínez y Jordi Cortizo, el segundo con una muy destacada actuación el sábado pasado en la victoria sobre Morelia en el duelo liguero. Ahora en Copa MX buscará consolidarlos como jugadores de Primera División.

Veremos si estos Gallos son una buena fábrica de talento en muy poco tiempo.

Buscar enracharse

Los Tuzos han tenido un inicio complicado en Liga MX, dónde apenas suman una victoria y tres derrotas en cuatro partidos. La Copa MX, no le ha dado la espalda a Pachuca, que marcha en segundo lugar del grupo 8, sólo por debajo de Querétaro por la diferencia de goles.

Diego Alonso tiene la obligación de poner a punto a jugadores importantes que llegaron este semestre a "La Bella Airosa". Este es el caso de Edson Puch, Ángelo Sagal y Keisuke Honda, este último está en duda por no estar 'a punto' futbolístico y alguna lesión en la pierna derecha.

La victoria del sábado ante Tigres, seguida de un triunfo el día de mañana en Copa, le daría mucho ímpetu a los hidalguenses de cara al resto del torneo, que les sirve de preparación para el Mundial de Clubes que disputarán en Diciembre.

Jugadores a seguir

Gil Alcalá- El arquero de 25 años ha tenido actuaciones muy notables en la Segunda División y en los dos juegos pasados de Copa MX. No sólo le gano el puesto a Édgar Hernández, que tuvo que salir a Alebrijes de Oaxaca, sino que está llenándole el ojo a otros equipos de Primera División.

En caso de que Volpi abandone a los Gallos, la meta estará bien cubierta con Gil Alcalá.

Edson Puch- El 'crack' chileno no ha podido asentarse en Pachuca. El hecho de no haber tenido pretemporada con los Tuzos le está cobrando factura en estos primero encuentros. Puch ya marcó su primer gol con Pachuca, pero aún no es igual de determinante que en sus tiempos con Necaxa. Los juegos de Copa pueden ser un buen parámetro para retomar su nivel