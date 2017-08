Pachuca abolla la corona del rey

Gallos Blancos dio más pelea durante los noventa minutos del encuentro, sobre todo en la segunda parte, los espacios eran reducidos, sin embargo, dentro del área comenzaban los problemas para poder abrir el marcador en los primeros minutos.

Al inicio, el encuentro estaba muy parejo, las llegadas eran fáciles de adivinar, además de que ambas defensas estaban despiertas y esperando las llegadas.

Gallos tuvo tres ocasiones importantes para hacer un gol, pero Alfonso blanco fue un factor importante, sin embargo, los visitantes lograron incomodar a Alcalá en más de una ocasión por parte de Puch, pero este joven arquero no se dejó intimidar.

Ya en la parte complementaria, el encuentro fue de menos a más en todos los sentidos, pues Pachuca proponía el encuentro, pero los locales no dejaban de insistir para poder abrir el marcador, aunque el tino no era el más claro y no alcanzó para vencer a Blanco, quien tuvo mucho movimiento pero esto no fue lo suficientemente fuerte como para poder mover su portería.

Noventa minutos no fueron suficientes y el mandamás del encuentro agregó cuatro minutos más al encuentro, pero a los tuzos solo le bastaron tres más para que el juvenil Erick Sánchez, logrará abrir el marcador con un golazo que no pudo detener Gil Alcalá y le daba las unidades al equipo hidalguense.

Con el resultado a su favor, Pachuca llega a siete unidades, quedando así como líder del sector ocho, con dos encuentros ganados y un empate, su próximo encuentro será en contra de Cimarrones en la jornada seis, recibiendo a Cimarrones de Sonora.

Por su parte los queretanos se quedaron en la segunda posición con cuatro unidades, por lo que están obligados a ganar en contra de Cimarrones en la siguiente jornada para poder así conseguir un lugar en los octavos de final.