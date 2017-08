Jordi Cortizo : "Estamos a muerte con Lozano"

(Foto: Lore Solórzano || VAVEL México)

La segunda derrota en tres juegos como local es un indicativo de que algo no se está trabajando bien con los Gallos de Querétaro en este Apertura 2017. El Estadio Corregidora no ha fungido como una fortaleza para el equipo queretano que tiene en sus metas el volver a una liguilla luego de más de dos años de ausencia.

Jordi Cortizo inició por primera vez como titular en Liga MX, teniendo una destacada actuación por encima del resultado. El queretano anotó el gol que por momentos acercó a los Gallos en el marcador e hizo soñar a la afición con una remontada.

"He sido paciente, tuve que trabajar muy duro para cuando se presentara la oportunidad, estar preparado y aprovechar." mencionó el joven canterano.

A pesar de la derrota contra Xolos, Jordi, destaca la unión de grupo que hay en el seno queretano: "El equipo está muy unido, siempre apoyamos a quien esté en la cancha. Ya estamos pensando en Chivas, hoy todas las circunstancias nos jugaron en contra".

"No me gusta perder, eso me deja triste. Perdimos de una manera en la que no demostramos lo que somos, somos mejores... Nos costaron los errores y las desconcentraciones cuando estábamos encima del ellos (Xolos)". declaró Cortizo.

Sobre el malestar de la afición que pide la cabeza de Jaime Lozano, el canterano se limitó a mencionar que apoyan a su entrenador hasta el final. "Estamos a muerte con él (Lozano), estamos al 100%"

De igual manera, Camilo Sanvezzo, máximo goleador histórico de los Gallos, se mostró con mucha 'bronca' por el mal resultado obtenido.

"Fue un partido difícil, sabíamos que así sería. Me voy triste porque tuvimos oportunidades, pero ellos fueron mucho más contundentes que nosotros.", mencionó el brasileño.

Durante los últimos torneos, la cancha del Corregidora no ha sido el fortín queretano que los Gallos esperaban. Las estadísitcas son escalofriantes: De los últimos 12 juegos como local, los Gallos solamente han ganado en 4 ocasiones. Sumando así 14 de 36 puntos posibles.