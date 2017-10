Erbin Trejo: “Buscaba nuevos retos”

Google Plus

Erbin Trejo sabe que no hay mañana para Gallos Blancos //Foto:Lorena Solorzano, VAVEL.com

Luego de una carrera establecida en Toluca, Erbin Trejo tiene un nuevo reto a sus escasos veintisiete años de edad.

Su llegada a Gallos Blancos se dio en la final del pasado Draft 2017, en donde Jaime Lozano sabía que tenía que contar con este rápido mediocampista, “Yo buscaba nuevos retos, nuevos horizontes, me sentí contento por poder llegar a una institución en donde un técnico te pide y significa que serás importante dentro de su esquema”, señaló contento Trejo, quien además agregó la felicidad que le dio a su familia saber que vivirían en Querétaro, en donde nacerá su segundo hijo.

Luego de iniciar su carrera en uno de los equipos con más jerarquía dentro del futbol mexicano, Trejo Macías, toma el tema de descenso como un reto importante, pues asegura que ha tenido dificultar para poder dormir, pues nunca había vivido una situación similar, “Cuando me retire y pueda recordar que así peleé por título, peleé por la permanencia de un equipo en primera división”, dijo el casaca veintiséis de Gallos Blancos. Para él pelear por la salvación puede llegar a ser más importante que un campeonato, ya que nunca se imaginó ver al equipo albiazul en problemas porcentuales, “Una institución seria en estos problemas y tenemos que defenderla a muerte”, aseguró Erbin.

Han pasado tres meses desde Trejo cambio de casa, sin embargo el tema de su lesión lo marginó de las canchas por más de tres semanas, “Jugué la súper copa, todo comenzó muy bien, quedamos campeones, me ilusioné mucho”, el mediocampista deja a un lado ese trago amargo y quiere comenzar a hacer cosas importantes con el equipo queretano.

Los resultados que se han obtenido hasta la jornada trece no ha sido lo esperado, por lo que los aficionados emplumados están un tanto molestos, pues ya piden cambios en la directiva, para Trejo esto es algo normal, pues el aficionado tiene derecho a exigir resultados, por pagar un boleto, “Ellos tiene derecho a decirnos que tenemos que dar mejores resultados, nosotros como equipo sabemos que tenemos que dar más, creo que la gente se da cuenta que tenemos un buen plantel, que no es para estar en donde estamos”. El bache en el que se encuentra el equipo queretano es algo que no tiene contentos a los emplumados, “Vamos a hacer todo lo posible por remediarlo, ya sea en este torneo o el que viene”. Erbin Trejo sabe perfectamente que el Clausura 2018 será un torneo muy complicado, por lo que buscarán salir de los problemas de descenso y poder buscar una liguilla.

La actual semana se torna complicada para el cuadro queretano, después de haber repartido unidades con Puebla la pasada jornada, la doble cartelera de esta semana será importante para rescatar unidades, sin embargo el torneo de Copa MX es un tema importante, pues a finales de Octubre se jugarán los octavos de final, “Tenemos un plantel muy grande, hemos faltado algunos y los que han jugado lo han hecho de buena forma”, Trejo aseguró que todos los jugadores tratan de sumar para poder dar los resultados óptimos en ambas competiciones.