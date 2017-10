Camilo Sanvezzo: "Imposible ganar así"

(Foto: El Universal)

El 17 de Octubre de 2017, quedará marcado en la vida de muchos aficionados a los Gallos de Querétaro, y no será una fecha que se recuerde por algo bueno, sino por la dolorosa derrota ante Cruz Azul por decisiones arbitrales.

La mayoría de los jugadores de los Gallos prefirieron mantener el hermetismo y subir al camión, mientras los medios esperaban en Zona Mixta para obtener respuestas de los sucedido minutos antes en la cancha del Corregidora. Camilo Sanvezzo dio la cara por el equipo.

Con un rostro desencajado y lleno de molestia, el 'Lobo' dejaba en claro que no era posible ganar un partido con graves errores arbitrales, "Es imposible ganar así, tres, cuatro penales en los últimos dos partidos y es muy complicado ganar así".

"Nos quedan 4 partidos que debemos jugar como finales, porque estamos a tres puntos del descenso", declaró Sanvezzo al ser cuestionado por el futuro próximo de los queretanos, que ya se encuentran a tres unidades de Veracruz, quien es último de la porcentual.

Camilo Sanvezzo espera que no haya 'mano negra' ni ninguna posición arbitral contra los Gallos como lo especuló Jaime Beltrán, el brasileño confía en el profesionalismo de los árbitros. "Espero que no (persecución sobre Gallos Blancos), espero que no haya sido una buena noche del árbitro y es complicado ganar así. Cruz Azul no tiene la culpa, es un equipo bien entrenado, con bueno jugadores, pero creo que hoy fue ayudado".

"Debemos cambiar el chip porque el sábado tenemos una final", concluyó Sanvezzo sus declaraciones con referencia al duro partido que enfrentarán los Gallos nuevamente como locales el día sábado ante Santos Laguna.