Tiago Volpi respeta a Pumas

Tiago Volpi buscará la victoria ante Pumas/Foto: Gallos Blancos

El torneo ha llegado a su fin para Gallos Blancos y este fin de semana cierran el torneo al recibir a Pumas.

Tiago Volpi, portero queretano aseguró que el equipo albiazul está enfocado en no cometer errores para poder alegarse de la tabla porcentual.

“Esperamos un partido complicado. Es un equipo de tradición y será un partido duro por las situaciones que vivimos. Es cerrar bien con dignidad, no fue el torneo que esperábamos. Tenemos que estar conscientes que peleamos por el no descenso y mantener los siete puntos de distancia respecto al Veracruz”.

El brasileño está inconforme con el desempeño del equipo en este torneo, pues no es lo que esperaban, “Estoy ajusto, es un lugar donde la gente me trata con mucho cariño y cuando vine para acá lo hice con el objetivo de ayudar a la institución a crecer. No sería digno salir en una situación como la de ahora”, por lo que el portero descarta totalmente salir próximamente de la institución albiazul.

“Tengo claros los sueños pero mientras no pase seguiré feliz y con las ganas e ilusiones de hacer a Querétaro un equipo grande”, esto después de las especulaciones que se han dado sobre algunos equipos europeos que buscan sus servicios.

El equipo comandado por Luis Fernando Tena está en un momento anímico bueno, pues a pesar de los malos resultados, el equipo se encuentra unido, “Tratando de sumar, de remar hacia el mismo lado, el equipo siempre ha estado unido, el grupo quiere salir de esta situación, es un equipo con calidad, posición por posición hay jugadores buenos, con la llegada del profe los resultados han llegado y tenemos posibilidades de empezar con buenas ventajas en el tema porcentual”, aseguró Tiago Volpi, arquero de Gallos Blancos.

Gallos Blancos está convencido de hacer un buen torneo en el Clausura, por lo que solo esperan cerrar filas este torneo y poder pensar en el próximo semestre futbolístico.