La tercera peor defensiva del torneo

Google Plus

Foto: Liga MX

De no haber sido por Tiago Volpi quien en muchas ocasiones se convirtió en el héroe de la escuadra queretana, los Gallos hubiesen acabado como la peor ofensiva del torneo, aunque bajo este rubro, Veracruz con 28 y Lobos BUAP con 31, fueran las defensas más goleadas del certamen.

Durante 17 partidos, en sólo tres de ellos (fecha uno contra el América, jornada siete contra Chivas y penúltima semana ante Pachuca) fue capaz de no recibir gol, en los restantes 14 juegos recibió por lo menos un tanto, curiosamente, no pudo mantener su marco en cero cuando jugó en La Corregidora.

Lobos BUAP en la fecha dos le propinó la primera derrota a Gallos de la temporada al vencerlos cuatro por cero, único cotejo en el cual recibieron dicha cantidad de anotaciones. En la jornada seis y nueve, recibió tres goles por conducto de Xolos y Toluca respectivamente, en ambos terminó perdiendo.

Lo más común para el equipo de Luis Fernando Tena y Jaime Lozano en su momento, fue recibir dos goles, mismos que recibieron en seis partidos, de los cuales no obtuvieron ningún triunfo a cambio de tres igualadas y mismo número de descalabros. Mientras que en cinco partidos lograron recibir solamente un gol, sin embargo, sólo en un cotejo lograron el empate y en cuatro la derrota.

El único jugador de los Gallos que disputó todos los minutos del Apertura fue el guardameta Tiago Volpi; los defensores Jaime Gómez e Hiram Mier alcanzaron la barrera de los 1400 minutos, jugando casi los 17 partidos de forma completa.

Mientras que en la Copa MX el rendimiento fue mejor, ya que en seis partidos disputados el Querétaro recibió cinco goles, es decir, menos de un gol por juego. Cimarrones en la fase de grupos fue la escuadra que le convirtió más anotaciones con dos, Pachuca le hizo otro más en eliminatoria grupal; además, en eliminación directa León y América, le anotaron un gol.

El Querétaro deberá de reforzar la zona defensiva para la siguiente temporada y mejorar considerablemente para que Volpi no reciba tantos goles como en el torneo que recién culminó, sobre todo, no recibir anotaciones de local, cuestión que no pudieron lograrlo a lo largo del Apertura 2017.