Matías Britos es nuevo refuerzo del Querétaro

Foto: Lore Solorzano // Vavel

Con 29 años, será el noveno equipo en su historial, cinco en Uruguay, (debutando con Atenas de San Carlos) tres en México y su más reciente club el Al-Hilal FC en Arabia Saudita, con el que apenas jugó ocho partidos y sólo pudo meter un gol.

Un secreto a voces se confirmó este viernes en conferencia de prensa, cuando se anunció la llegada del delantero, Matías Britos, a los Gallos Blancos. Jaime Ordiales, presidente del club, le dio la bienvenida al jugador que, a la postre, señaló que será uno de los desafíos más importantes en su carrera por la situación en la que se encuentra el club: “Es un reto muy importante en mi carrera, el cual estoy muy contento. Agradezco a la directiva por la paciencia, por la confianza, al cuerpo técnico también, a Luis Fernando con quien he estado en contacto. No ha sido nada fácil estos últimos días, con mucha ansiedad porque confío y creo plenamente este nuevo desafío con Gallos Blancos va a ser muy importante, por eso tomé la decisión y por eso estoy acá”.

La duda será si Britos viene en buen estado físico para acoplarse de inmediato a la liga, a lo que el delantero comentó que: “Físicamente estoy bien. Gracias a Dios no he tenido una gran lesión en los últimos años, estaba entrenando con un profe en vacaciones. En vez de quedarme parado traté de entrenar con el profe porque sabía de la posibilidad de venir, así que en ese sentido lo único que no he hecho es fútbol”. Además, sabe de la importancia de llegar a una institución como Gallos: “Sé de la exigencia que tengo desde el momento de mi llegada y trataré de respaldar eso, responder a esa confianza, así como la exigencia que hay dentro de la cancha, no me queda de otra”.

Su paso por el fútbol árabe no dejó buenos recuerdos para el futbolista que quiere olvidar rápido ese episodio: “La realidad es que las cosas no salieron para nada bien. Es un tema que ya dejo en el pasado, quiero olvidar porque tanto para mí como para mi familia fue un mal momento. Lo dejo atrás y le apuesto al futuro aquí que creo que podemos hacer grandes cosas”.

Además, a falta de que se haga el anuncio oficial por parte de la directiva, el peruano, Joel Sánchez, será otro refuerzo más para el Clausura 2018, procedente del Sporting de Cristal.