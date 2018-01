Matías Britos: "Hay que afrontarlo todo con mucha seriedad, como si fuera una final"

Foto: Lore Solórzano | VAVEL México

Tras el encuentro contra Monarcas Morelia, correspondiente a la Jornada 2 de la Copa MX, mismo donde los Gallos Blancos hicieron su debut con un marcador de 3 goles sobre 1 a favor de los locales; habló Matías Britos, quien marcó el segundo tanto para los emplumados, siendo el debut del uruguayo con los albiazules.

‘Me siento muy contento, el gol sirve en el partido para aventajar en el marcador y terminar redondeando una victoria que era muy importante’.

Britos se mostró contento con sus compañeros por cómo fue recibido, sintiéndose cómodo con la apertura que hubo por su parte.

También habló acerca del recibimiento que ha tenido la afición, el cuál ha sido muy bonito, argumentando que espera responderles dentro de la cancha, conociendo ya la gran exigencia por parte de ésta.

‘Me ha recibido muy bonito la ciudad, en estos días que he estado, he andado un poco por la calle porque me gusta conocer, me han recibido de la mejor manera, espero responderles dentro de la cancha con la exigencia que tienen que es grande y espero estar a la altura’.

Acerca del encuentro del sábado contra Tigres, Matías Britos aceptó que aún no está al 100% en cuanto a lo físico, no sin dejar de mencionar que los minutos que se le den en los encuentros lo ayudan para ponerse en forma.

‘Ojalá me toque, estoy a disposición del profe, se que me falta mucho físicamente; voy llegando y me tengo que poner bien pero obviamente que los minutos me sirven y el profe le supo dosificar muy bien’.

El tema del descenso es algo que está muy presente en el delantero, sabiendo que todos los puntos que se sumen en la Liga son bastante importantes.

‘Los partidos de Liga son sumamente importantes, nuestra prioridad es sumar rápidamente la mayor cantidad de puntos posibles para estar más tranquilos. Hay que afrontarlo todo con mucha seriedad como si fuera una final y prepararlo bien en estos días que quedan’.