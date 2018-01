Paolo Yrizar: "Se sumó un punto importante"

Los Gallos Blancos de Querétaro empataron sin goles ante el campeón del futbol mexicano Tigres.

Posterior al encuentro en zona mixta, Paolo Yrizar, delantero de los Gallos, compareció ante los medios de comunicación, donde el canterano queretano dejó en claro que el punto obtenido ante los regiomontanos es importante.

“Es un punto, los rivales directos de descenso no sumaron, entonces es un punto mas alejado del descenso, fue un gran esfuerzo del equipo, no estamos satisfechos pero no nos vamos con caras largas”.