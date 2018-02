Gallos y Tiburones, por la supervivencia en primera división

Gallos y Tiburones buscarán un triunfo de oro el próximo sábado // Foto: MedioTiempo.com

Los Gallos Blancos de Querétaro y los Tiburones Rojos de Veracruz buscarán un triunfo importante en su lucha porcentual de cara a la permanencia en primera división, en duelo correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2018.

Queretanos y “Jarochos”, han tenido torneos desastrosos donde no han sido protagonistas, mismos que los han orillado a luchar por la permanencia en primera división.

Los Gallos tienen desde el torneo clausura 2015 que no califican a Liguilla, en dicho campeonato lograron llegar a la final, pero cayeron en la misma con el conjunto de Santos Laguna, a partir de ese campeonato, “los emplumados” no han logrado “colarse” a la fiesta grande del futbol mexicano.

Mientras tanto, “los Escualos” no han logrado volver a liguilla desde el Apertura 2015, donde cayeron derrotados por los Pumas de la UNAM en cuartos de final, de ahí en adelante, los veracruzanos no han logrado sobresalir dentro del campeonato liguero.

Ambos conjuntos recordemos, regresaron a primera división de forma polémica, pues en primer lugar, los Gallos Blancos, habían perdido la categoría en el año 2013, pero tras adquirir la franquicia de Jaguares de Chiapas, los queretanos pudieron permanecer en la máxima categoría.

Por otra parte Veracruz regreso tras comprar la franquicia de La Piedad, la cual había conseguido su ascenso a primera división, curioso caso, de no haber adquirido a Chiapas y no haberse mudado al puerto jarocho, La Piedad habría ocupado el lugar de los queretanos, y estos dos equipos que ahora pelean la permanencia no habrían existido en primera división.

Veracruz ha tenido una serie de Directores técnicos dentro de los cuales sobresalen nombres como José Cardozo, Carlos Reinoso, y Juan Antonio Luna, ninguno de los tres pudo devolverle el protagonismo a los rojos.

Mientras que Gallos ha tenido a Víctor Manuel Vucetich quien los hizo campeones de copa y Jaime Lozano, ninguno de los dos pudo realizar temporadas buenas con los Gallos.

Ahora con Guillermo Vázquez y Luis Fernando Tena en el banquillo, Tiburones y Gallos respectivamente buscarán durar al menos un año más en la máxima categoría y no regresar a la liga de ascenso.

¿Logrará Veracruz revertir la ventaja de 10 puntos que Gallos le lleva en el descenso?, solo el resto del torneo dirá que le deparan a ambos equipos.