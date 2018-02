Erbin Trejo: “No teníamos presupuestada la derrota”

Erbin Trejo asegura que anate Xolos buscarán las unidades//Foto: Ezequiel Gasca

Luego de la derrota ante Veracruz, el mediocampista Erbin Trejo, aseguró que la derrota no estaba presupuestada sin embargo para él no todo es negativo ya que aún hay siete unidades de ventaja sobre los mismos escualos, “Tenemos que empezar a sacar puntos si es que queremos quedarnos en primera división”, comentó.

Trejo Macías estaba consiente que el duelo de la quinta jornada del Clausura 2018 sería vital en temas del descensos, “Era un partido en donde podíamos sacar una ventaja más grande si ganábamos lo teníamos claro, al final de cuentas el equipo vino y se plantó bien pero nos ganan y ahora no queda más que trabajar y buscar salir de esto porque si nosotros nos metimos en esta racha nosotros mismos tenemos que salir a base de agallas y corazón”, aseguró el casaca veintiséis de Gallos Blancos.

Aunque el torneo recién comenzó, para el mediocampista las próximas doce jornadas serán finales en donde saldrán a morir pues su único objetivo es seguir en la primera división del futbol mexicano.

Gallos cuenta con cuatro unidades, luego de una victoria, un empate y tres descalabros, algo que le preocupa al ex de Toluca, pues sabe que algo está mal en el equipo, “Cuentas si queremos ganar necesitamos anotar goles y no lo estamos logrando levamos dos goles en cuatro partidos cinco partidos no podemos hacer eso no podemos estar así tenemos que buscar la manera de trabajar y de ver que estamos haciendo mal para salir de esta”, argumentó Erbin Trejo.

A pesar de los resultados amargos que ha tenido el equipo queretano, el ambiente es “ameno”, así lo catalogó Trejo, quien añadió levantar la cara y preocuparse por el encuentro del viernes ante Xolos, sin embargo aseguró que respaldan al timonel Luis Fernando Tena, “El técnico no tiene nada que ver, el técnico plantea la táctica pero si no otros no le metemos ganas dentro de la cancha no vamos a poder sacar el resultado”, finalizó.