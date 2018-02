Luis Fernando Tena: "Molestos por no poder ganar en casa"

Google Plus

(Foto: Ezequiel Gasca VAVEL)

Querétaro recibió en casa a los Tiburones de Veracruz en un duelo que parecía de los más atractivos de la jornada por lo que significaba, ambos equipos necesitaban ganar este encuentro por la situación porcentual en la que se encuentran y los visitantes resultaron vencedores en el 'Corregidora'.

Luis Fernando Tena habló en conferencia de prensa y se mostró muy dolido por la derrota, sabiendo que era uno de los duelos claves del torneo: “Me duele por supuesto, creo que es precipitado, pero a la vez se entiende porque era un partido que todos deseábamos ganar. Sabíamos la importancia y Veracruz hizo un buen partido, nosotros vamos a apretar los dientes, a pensar, trabajar y seguir unidos para sacar esto” dijo Tena.

El estratega reconoció que fue una mala tarde para Gallos y que los visitantes mostraron más convicción en el campo: "Fue un mal partido, ganó con justicia, fue mejor que nosotros, anotó muy rápido y manejó mejor las circunstancias del juego, incluso las circunstancias psicológicas"

"Ellos han elevado su nivel de juego de forma muy importante, hoy hizo un gran partido, sabíamos que iba a ser complicadísimo” añadió.

También habló sobre la molestia que existe dentro del equipo por no poder conseguir puntos en casa, los más importantes cuando estás peleando por la permanencia: “Hay molestia de no ganar en casa y no darle esa alegría a la gente. Siempre viene un buen número a apoyar de principio a fin” mencionó.

Para finalizar, mencionó que se notó mucha ansiedad en sus jugadores por no lograr revertir un marcador que estuvo en contra desde los primeros minutos, factor importante en el desarrollo del juego.