Tiago Volpi: “Es momento de cerrar la boca y empezar a trabajar"

El arquero brasileño de los Gallos Blancos de Querétaro, Tiago Volpi, se presentó en conferencia de prensa después del entrenamiento de los Gallos de cara al encuentro en el cual visitarán a los Xolos de Tijuana.

El sudamericano respondió la primera pregunta, la cual consistió en que mensaje le podía dar a la afición queretana la cual salió muy molesta tras el encuentro que “los emplumados” cayeron derrotados ante Veracruz.

“Con razón, tiene todo el derecho de estar molesta, son seis meses de no ganar en casa, de mi parte lo que queda y no solo de mi parte sino de todos los jugadores es trabajar para ganar los partidos en casa”, Tiago Volpi entiende a la perfección cómo se siente de mal la afición queretana por el resultado reciente en Liga MX.

El brasileño fue claro y mencionó que ya no sirven las palabras ahora mismo: “Ya no tenemos más palabras, yo en lo personal ya no tengo mas palabras a la afición, lo que voy a tratar de hacer es intentar hacer lo máximo en la cancha junto a mis compañeros, es momento de cerrar la boca y empezar a trabajar y empezar a ganar partidos”.

Ante el cuestionamiento de que sucede con el equipo al interior, y porque no han salido las cosas de una forma correcta, Volpi respondió: “Se hizo un grupo muy fuerte dentro del vestidor, pero los resultados no están saliendo, no hay explicación, es una pregunta que nos hacemos nosotros también”.

Volpi recalcó que el día sábado faltó actitud en el duelo crucial ante los Tiburones de Veracruz: “No jugamos confiados, pero nos faltó un poco de actitud, nos faltó apretarlos, hacerlos intimidarlos un poco”, dijo elbrsileño

Una de las respuestas que más llamó la atención del arquero, fue acerca de su técnico Luis Fernando Tena, el cual se le cataloga como el culpable de la derrota queretana, ante esto el cancerbero afirmó: “Sería cobarde decir que la culpa es del entrenador, tenemos un gran técnico; un tipo muy serio y fuerte, el problema es de nosotros y hay que sacar esto adelante y no estar dando excusas”.

El ex jugador de Figueirense concordó en que deben seguir pensando en Liguilla con el plantel que cuenta Querétaro: “Siempre fuimos muy claros que queríamos hacer algo más que pelear el descenso, con la calidad de jugadores que tenemos, con el trabajo que hacemos tenemos que estar pensando en liguilla, con el equipo que tenemos si no pensamos en liguilla el equipo no merece estar en primera división”, terminó el guardameta

Gallos visitará el próximo viernes a las 9 de la noche (Tiempo del centro de México) a Xolos de Tijuana.