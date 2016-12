Antonio Mohamed: "La directiva me ha traído todas las peticiones que les hice"

Google Plus

(Foto: Mediotiempo)

Terminó el trabajo de playa para el conjunto de Rayados, es momento de regresar a la Sultana del Norte para seguir con la preparación de cara a lo que será un complicado Clausura 2017.

El timonel de la escuadra regiomontana, Antonio Mohamed, habló sobre la conformación de su plantilla, lo que viene en el siguiente semestre y lo que considera debe hacer ‘La Pandilla’ para responder a su noble afición.

“Un esfuerzo parejo, un compromiso importante, lo que vinimos a buscar lo logramos que es el acondicionamiento físico y también empezar a trabajar grupalmente, que cada uno acepte su rol, para que podamos rendir como equipo”.

Con una sólida base y llegada de refuerzos, el ‘Turco’ habló de su plantilla para los retos que vienen en camino: “De primer nivel, tenemos competencia en todas las líneas, la directiva me ha traído todas las peticiones que les hice y ahora queda hacer un trabajo donde el equipo pueda jugar como tal”.

Para ‘Tony’ la vara está alta nuevamente y espera ganar en su par de torneos que tienen en puerta, tal es el caso de la Liga y también su retorno a la Copa MX.

“Si no levantamos una Copa por más que lleguemos a finales o algo, es fracasar otra vez en el intento. Tenemos que ganar algo, no alcanza solamente con clasificar y lo digo hoy antes de que empiece la Liga, yo pongo la vara bien alta porque no nos sirve llegar a la Final ni estar cerca ni jugar bien”.

Finalmente el ‘Turco’ calificó como buena práctica el duelo amistoso ante Chivas y mandó un mensaje a la hinchada regiomontana: “Que tengan confianza en nosotros, vamos a dar lo máximo y a partir de ahora Monterrey no puede bajar de los primeros lugares”.

Le restan un par de encuentros amistoso a los norteños para posteriormente debutar en la siguiente campaña ante Puebla en calidad de visitantes, el 8 de enero.