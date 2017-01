Édgar Castillo: "Le vamos a apuntar a los dos torneos"

Google Plus

(Foto: Rayados)

Llegó la hora de retornar a la actividad, este próximo domingo el conjunto de Rayados hará su debut dentro del Clausura 2017 visitando a la escuadra del Puebla en la cancha del recién remodelado Estadio Cuauhtémoc.

El zaguero albiazul, Édgar Castillo, habló de lo que será el arranque de una nueva ilusión en el conjunto de la Sultana del Norte.

“El equipo está completo, sabemos que tenemos que arrancar de la mejor manera, es muy importante, lo tenemos muy en mente que el domingo hay que arrancar con los tres puntos”.

Para el ‘Homie’ la plantilla que armó la directiva norteña fue muy buena y además admitió que Monterrey no tiene margen de error para lo que será su doble competencia en este primer semestre del año, puesto que también participarán en la Copa MX.

“Los jugadores que llegaron se integraron muy bien al grupo y los que estábamos nos llevamos muy bien. La competencia (interna) va a ser sana y el que esté bien va a jugar, no tenemos margen de error este torneo, tenemos que apuntarle al campeonato”.

Es precisamente el recién llegado Luis Fuentes el que será el elemento que le impondrá competencia a Castillo por un lugar titular y ante esto, Castillo refirió: “Me compromete al doble, eso me motiva más para trabajar al día al doble, ya me recuperé de la lesión y estoy con todas las ganas de arrancar bien”.

“Esperemos en Dios que arranquemos bien contra Puebla, estamos mentalizados y le vamos a apuntar a los dos torneos, estamos con ansias ya del primer partido” finalizó.

El conjunto regiomontano seguirá su preparación para el choque ante ‘La Franja’ y será este domingo en punto de las 18:00hrs cuando dé inicio una revancha más para Antonio Mohamed en la búsqueda de un título con la escuadra norteña.