Dorlan Pabón: "Es hora de ganar títulos"

Google Plus

(Foto: Agencias)

Dorlan Pabón aseguró que llegó el momento para que Rayados consolide su proyecto con Antonio Mohamed y obtengan títulos. En puerta tienen el inicio del Clausura 2017, donde ya no caben los pretextos por la calidad de equipo que es Rayados de Monterrey.

"El Plantel que tenemos es de lujo, pero depende de lo que hagamos en el campo y demostrar que queremos hacer historia y ganar cosas. Es hora de 'ponernos las pilas' y ganar títulos", mencionó el colombiano.

Pabón abundó en elogios para el plantel que tiene Rayados, reconociendo que ya había mucha calidad en el plantel del semestre pasado, pero los refuerzos que llegaron sumarán mayor calidad y experiencia para la búsqueda del ansiado título, "Debemos demostrar que los que llegaron y los que estamos queremos hacer cosas, nos hemos preparado muy bien para lo que se viene, sabemos que este semestre tenemos muchos objetivos que son los dos torneos, ir por ellos, por eso se armó un plantel de alto nivel".

Durante el mercado invernal se mencionó que el nacido en Medellín, Colombia, pudo haber dejado tierras mexicanas para jugar en China, con una importante oferta monetaria, pero el jugador decidió quedarse a hacer historia con Rayados, "Lo que me faltan son títulos; es importante ganar títulos y más para esta institución que me ha dado todo, el cariño de la gente, durar cuatro o cinco años y no ganar nada es un fracaso".

Al ser cuestionado sobre Edwin Cardona, sobre quien se refirió como un jugador importante para el equipo, Dorlan Pabón no tuvo más que reconocimiento sobre su compromiso con la institución, "A Cardona lo veo motivado y comprometido, sé que este semestre la va a romper, sabemos qué jugador es, no depende de nadie, es una pieza importante para el equipo".

Rayados iniciará el Clausura 2017 visitando a 'La Franja' del Puebla, en el Estadio Cuahutémoc, el día domingo 8 de Enero a las 18:00 horas.