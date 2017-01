José María Basanta confía en que Rayados corregirá detalles defensivos

Google Plus

(Foto:Agencias)

Con la mira totalmente puesta en Cruz Azul, Rayados continúa su trabajo de preparación para el choque a disputarse este sábado en tierras capitalinas, correspondiente a la tercera jornada del Clausura 2017.

Esta mitad de semana, habló el zaguero naturalizado mexicano, José María Basanta, destacando lo que es el compromiso ante los celestes en un recinto que históricamente no le sienta nada bien a los norteños.

“Es una cancha complicada, en la cual no podemos sacar los resultados positivos. El por qué no lo sé, lo que sí es que estamos trabajando para contrarrestar todos esos motivos del por qué no sacamos resultados positivos y romper esa racha (negativa) este sábado”.

El ‘Chema’ espera justificar lo que viene sucediendo con el equipo en la cancha, puesto que la afición albiazul mantiene la exigencia de buenos dividendos para el club y el pasado sábado terminaron abucheando a ‘La Pandilla’ tras el empate ante Chivas, a pesar de contar con un par de jugadores más en la cancha.

“Tenemos que trabajar al cien por ciento, después las decisiones de quién juega o no las toma el entrenador. Estamos todos conscientes de que tenemos que trabajar al cien por ciento, hay una competencia interna muy importante, muy intensa”.

Ha comenzado a trascender que el ex americanista, Hugo González, podría ir al marco regio de cara al enfrentamiento ante ‘La Máquina’. Basanta habló de los porteros de Monterrey: “Los dos son muy competitivos, creo que Hugo (González) tiene una cualidad muy importante que es con los pies. Hay que ser compañeros, la competencia interna hará crecer al equipo”.

Finalmente el central reiteró que se analizan muy minuciosamente los videos con el fin de corregir los errores que ha tenido el equipo en el aspecto defensivo. Además respetó los puntos de vista de la afición al respecto.